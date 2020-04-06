Футболисты ценятся больше, чем когда-либо. Лионель Месси по нынешнему контракту с «Барселоной» получает больше 550 тысяч евро в неделю. Это почти в 320 раз больше зарплаты нынешнего премьер-министра Испании Педро Санчеса – первого человека в государстве. На первый взгляд кажется безумием, что спортсмены получают больше политиков, врачей, ученых и других людей социально-важный профессий. На самом деле, все максимально логично – решает закон спроса и предложения.

Это как экономический закон гравитации, который определяет стоимость чего угодно – банки пива, квартиры в центре Москвы и зарплату каждого. В случае с футболом, предложение – это количество игроков, достаточно талантливых для лучших турниров планеты. А спрос определяют клубы, желающие их подписать. Футболистов много, но таланты вроде Месси появляются редко. К примеру, лишь 180 из 1,5 млн юнцов, проходящих через систему футбольной подготовки Англии, становятся игроками Премьер-лиги.

Лионель МессиGetty Images

Спрос на талантливых игроков высок, потому что они повышают шансы команд на завоевание трофеев. В свою очередь, самые успешные в спортивном плане футбольные бренды получают больше кэша с продажи прав на телетрансляции, мерчендайза и билетов. Лучший шанс клуба пригласить талантливого игрока – предложить ему больше денег, чем конкуренты. Этим, например, объясняется массовый отъезд топовых футболистов на восток – в спортивном плане игрокам вроде Иньесты или Халка там ловить нечего, зато местные клубы готовы платить звездам на закате карьеры гораздо больше, чем они заработали бы в Европе.

Игроки низших лиг получают меньше денег, потому что на этом уровне предложение гораздо выше – футболистов с необходимым скиллом в разы больше, чем тех, кто подходит для выступления команд в топовых дивизионах. Спрос на них ниже – менее талантливые игроки приносят клубам меньше денег. В сезоне-2014/15 среднестатистический футболист третьего английского дивизиона получал в районе 70 тысяч фунтов в год, тогда как его коллега по АПЛ в среднем поднимал 1,7 млн фунтов за тот же период.

Зарплаты игроков постоянно растут, потому что клубы зарабатывают больше, чем когда-либо. В результате глобализации и развития технологий вроде платного ТВ, футбол становится все более популярным среди зрителей и выгодным для действующих лиц. Права на показ первых сезонов АПЛ в 1992-1997 годах в сумме стоили менее 200 млн фунтов – по нынешнему контракту телевещатели платят по 3,1 млрд фунтов за каждый сезон высшего английского дивизиона.

Глобальный вывод таков: футболисты зарабатывают сумасшедшие деньги потому, что людям интересен футбол. Без зрителей клубы не смогут получать прибыль, спрос на классных игроков снизится, как и уровень их заработка.

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