Лето 2009 года получилось для фанатов «Ливерпуля» ужасным. В мае «красные» проиграли первое место «Манчестер Юнайтед», и злейшие враги сравнялись со скаузерами по титулам. Трансферное окно тоже не принесло радости – вместо качественного усиления клуб ради экономии отпустил в «Реал» Хаби Алонсо. Последней каплей стал переход Майкла Оуэна в «МЮ» – фото нападающего с шарфом «красных дьяволов» на «Олд Траффорд» вызвало у тысяч болельщиков «Ливерпуля» приступ тошноты.

Еще недавно казалось, что англичанин отправится на дно Премьер-лиги в «Халл», но Алекс Фергюсон возник из ниоткуда и соблазнил Оуэна борьбой за титул. Хитрый шотландец хоть как-то компенсировал уход Карлоса Тевеса и Криштиану Роналду, а Майкл получил неожиданный шанс на закате карьеры. На момент сделки форварду не исполнилось и 30 лет, но Оуэн знал, что ему осталась пара сезонов на высоком уровне. Постоянные травмы и неудачные переходы перебросили Золотого мальчика английского футбола в категорию ветеранов раньше времени. В сезоне-2009/10 он со скамейки наблюдал за неудержимым Уэйном Руни и вспоминал, как семь лет назад сам играл на уровне Шрека.

Миниатюрный тинейджер впервые показал сумасшедший талант в 1998-м, когда в составе «Ливерпуля» наколотил 23 гола в 44 матчах, а в 1/8 финала ЧМ убежал от двух защитников и забил Аргентине. «Три льва» проиграли в серии пенальти, но английские фанаты остались под впечатлением от неуловимого, быстрого и резкого нападающего. Майкл не обладал выдающимся дриблингом, но тонко чувствовал ситуацию, открывался под передачи и хладнокровно прошивал даже лучших вратарей. Когда летом 1998-го Оуэн вернулся в Ливерпуль из Франции, у дома его ждали сотни поклонников, фотографов и корреспондентов.

«Каждый день на тренировочной базе приносили стопки писем от болельщиков, – вспомнил англичанин. – Я отвечал на каждое, занимался этим с часа дня до полуночи. Мама говорила, чтобы я не увяз в них, и я пытался. За день я разбирался с одной коробкой, а не следующий день доставляли еще четыре». На «Энфилде» сходили с ума от спринтов воспитанника и вспоминали великих нападающих прошлого – так 18-летний Оуэн превратился в наследника Робби Фаулера и Иана Раша.

Несмотря на бомбардирские подвиги, критики считали Майкла слишком скучным и стерильным по сравнению с харизматичными легендами: агент Тони Стивенс создал клиенту образ занудного святоши. Он подписал роскошные контракты с Tissot и Jaguar, но не очаровывал фанатов, как искренние Стивен Джеррард и Джейми Каррагер. «Я уверен, что у меня был отличный агент, который держал в уме мои интересы, – сказал Оуэн. – Но если я о чем и жалею, то это об имидже белого и пушистого мальчика, который он для меня создал». Ярче всего отношение медиа к нападающему проявилось в материалах о рождественской вечеринке «Ливерпуля» 1998-го. News of the World поместила на первую полосу фото Каррагера в костюме Горбуна из Нотр-Дама, который танцевал со стриптизершей, а про Оуэна написали, что он сидел в углу со стаканом воды и думал, как бы поскорее уехать домой.

Возможно, Майкл оказался недостаточно интересным за пределами поля, но полностью компенсировал это игрой. За семь полных сезонов с 1997-го по 2004-й он наколотил 158 мячей, выиграл две «Золотых бутсы» АПЛ, два Кубка Лиги, Кубок Англии и Кубок УЕФА, а в 22 года опередил Рауля, Оливера Кана и Дэвида Бекхэма в борьбе за «Золотой мяч». Англичане не брали главный индивидуальный приз с 1979-го, когда France Football наградил Кевина Кигана. Успехи в «Ливерпуле» делали Оуэна счастливым: даже в конце карьеры он не раз называл главным достижением дубль в финале Кубка Англии-2001 против «Арсенала». Скаузеры проигрывали за 10 минут до свистка, но Майкл положил два гола и обеспечил команде трофей, о котором мечтал в детстве.

Несмотря на элитную статистику, игра на топ-уровне давалась нападающему с трудом: его мучали постоянные травмы. «В 1999-м я повредил подколенное сухожилие, и это меня погубило, – объяснил Оуэн. – Я все еще был молодым и быстрым, но после восстановления начались другие мелкие травмы. Постепенно они съели мою скорость. Я потерял только ее. Касание, завершение, тайминг – все это осталось. Я еще несколько лет показывал высокий уровень, но на самом деле спад уже начался». Казалось, его достижений было достаточно, чтобы провести в «Ливерпуле» еще лет пять, уйти в статусе легенды и спокойно доиграть в команде попроще, но в 24 года Майкл задумался о новом вызове.

Летом 2004-го Оуэном заинтересовался амбициозный Флорентино Перес – выступления на «Сантьяго Бернабеу» с Зинедином Зиданом и Луишем Фигу соблазнили Майкла больше, чем наследие на «Энфилде». Каррагер уговаривал его остаться и уверял, что он не пробьется в основу «галактикос», но нападающий твердо решил переехать в Испанию. Он знал, что слава в Англии оставалась локальной, даже несмотря на «Золотой мяч», а к звездам «Реала» всегда приковано мировое внимание. В середине 2000-х «бланкос» без труда забирали нужных игроков даже у других топ-клубов: они отдали за Оуэна 12 млн евро и полузащитника Антонио Нуньеса.

«Трансфер Майкла Оуэна соответствует нашим традициям, – сказал Перес. – Мы купили великолепного игрока, который даст нам нечто особенное». Англичанин рассчитывал на трофеи и славу, но в «Реале» часто терялись даже самые известные игроки. После пары неудачных матчей Майкл попал в запас, а испанские медиа разнесли его за медленную адаптацию. Каррагер оказался прав – даже когда Майкл набрал форму, в старте выходили Рауль и Роналдо. К тому же «Мадрид» хаотично менял тренеров: за один год нападающий поиграл под руководством Хосе Антонио Камачо, Мариано Гарсии Ремона и Вандерлея Лушембурго.

К лету 2005-го Оуэн еще настраивался на борьбу за будущее в «Реале», но трансферы Робиньо и Жулио Баптисты показали, что руководство больше не рассчитывает на Золотого мальчика. Майкл задумался о возвращении в АПЛ и понял, что переход в «Мадрид» оказался ошибкой: «Никогда не думал, что покину «Ливерпуль». Я согласился, но понял, что пути назад нет. Когда шел по аэропорту перед перелетом в «Реал», то плакал и думал о том, что оставляю за собой. Мне казалось, что я уже долго выступал за «Ливерпуль» и всегда смогу вернуться. Мне хотелось почувствовать «галактикос», эту белую форму, потрясающий стадион, другую культуру». Камбэк в родной клуб казался Майклу идеальным вариантом, но «Ливерпуль» не договорился с «Реалом» о цене. Кроме скаузеров, игроком заинтересовался «Ньюкасл». «Сороки» настолько мечтали о звезде, что согласились даже на рекордный трансфер – 25 млн евро.

Алан Ширер и Майкл Оуэн в составе «Ньюкасла»Getty Images

Майкла не вдохновляли выступления за середняка, но жена, родственники и агенты надавили, и он согласился. Англичанин оставался почти совершенным бомбардиром, но его терзали внутренние сомнения: за год он проделал путь от «Ливерпуля» до «Ньюкасла» и опасался, что карьера пошла под откос. Его страхи подтвердились. Из-за перелома плюсневой кости и разрыва передней крестообразной связки за два года форвард провел лишь 14 матчей. После восстановления Оуэн чувствовал раздражение и апатию, а Фабио Капелло лишил его места в сборной: «В последние пять или семь лет я ненавидел футбол и с трудом дождался конца карьеры. Я не успевал за передачами и проводил всю игру в штрафной. Психологически я был в порядке, но физически сдал слишком сильно».

Он завершил сезон-2007/08 лучшим бомбардиром команды, но бесился от методов простого и прагматичного Сэма Эллардайса. После сотрясения в матче против «Уотфорда» Оуэна высмеяли свои же фанаты, а в следующем году ситуация достигла дна: «сороки» пять раз поменяли тренера и вылетели из высшего дивизиона. С апреля по май «Ньюкасл» возглавлял легендарный Алан Ширер, с которым Оуэн до этого выступал за клуб и сборную. Перед решающим матчем последнего тура нападающий сказал коучу и приятелю, что не полностью восстановился от очередной травмы. Ширер оставил Майкла в запасе, но заподозрил, что тот не выкладывается из-за скорого перехода в другую команду. «Ньюкасл» проиграл и занял 18-е место, а Алан обвинил Оуэна в непрофессионализме.

«Его пригласили на «Сент-Джеймс Парк» как спасителя, – отреагировал Майкл. – Это могла быть отличная история, но он провалился. Вероятно, проще свалить вину на меня, чем признать собственные ошибки». После ссоры с Ширером стало очевидно, что его время в «Ньюкасле» закончилось, и тут в игру вступил Фергюсон с предложением о контракте. Оуэн с радостью согласился. Он понимал, что его возненавидят в Ливерпуле, но не хотел вспоминать о прежнем величии со дна Чемпионшипа. Тренер и игрок знали, что Майкл уже не потянет уровень основы, но для сэра Алекса англичанин превратился в джокера – бесплатный аналог идеального запасного Уле-Гуннара Сульшера.

Уэйн Руни и Майкл Оуэн в составе «МЮ»Getty Images

Конечно, Оуэн не выдержал конкуренции с Руни и Димитаром Бербатовым, но оправдал доверие «МЮ» на 100 процентов. Он выходил на последних минутах и снова делал то, что всегда умел лучше всего: открывался и реализовывал выходы один на один. 20 сентября 2009-го Майкл подарил фанатам на «Олд Траффорд» великую победу в дерби: пробил Джо Харта после передачи Райана Гиггза на 96-й минуте и сделал счет 4:3. Фергюсон наградил его игровым временем, а воодушевленный Оуэн в нескольких матчах будто отмотал время назад: сделал хет-трик против «Вольфсбурга» и открыл счет в победном финале Кубка Лиги против «Астон Виллы».

В том сезоне «МЮ» уступил титул «Челси», а в следующем году Оуэн играл еще реже из-за прихода Чичарито, но все-таки завоевал заветное чемпионство. Мелкие травмы все так же влияли на форму Майкла, и «Юнайтед» легко отпустил его после окончания контракта в 2012-м. 32-летний нападающий провел сезон-2012/13 в «Стоке», хотя тренер «гончаров» Тони Пьюлис позже предположил, что мысленно Оуэн уже отдалился от футбола. К тому времени англичанин охладел к любимому спорту из-за грусти и сожалений: он не получил признания, которого заслуживал, и не запомнился, как другие звезды его поколения: «Я привык быть лучшим, но во второй половине карьеры не успевал за посредственными игроками. Я находился на пике очень короткий промежуток из-за травм. Поколение 20-летних фанатов может подумать: «О, это тот парень, который пару раз вышел со скамейки за «МЮ», а теперь работает экспертом». Но я не хочу, чтобы меня запомнили так».

Он упустил шанс остаться легендой хотя бы на «Энфилде», когда согласился на предложение Фергюсона – большинство фанатов «Ливерпуля» считают Оуэна предателем и игнорируют его достижения. Футбольное прошлое Майкла вспоминают реже, чем его любовь к скачкам и бытовые странности: в автобиографии эксперт признался, что его счетами всю жизнь руководила мама, которая даже выписывала чеки букмекерам за проигранные ставки на лошадей. Оуэн напомнил про имидж зануды, когда рассказал, что не любит музыку и не помнит актеров, потому что посмотрел за всю жизнь пять фильмов: «Рокки», «Крутые виражи», «Парк Юрского периода», «Приведение» и «Схватку».

Майкл Оуэн в роли эксперта для BT SportGetty Images

Зумеры в твиттере обсуждают не гол Аргентине и «Золотой мяч»-2002, а гениальные цитаты Оуэна-комментатора, аналитика которого состоит исключительно из банальностей. The Football Faithful даже собрал 10 самых глупых фраз Майкла – в топ пробились потрясающие афоризмы: «Если команда забивает больше голов, она обычно выигрывает» и «Неберущийся удар, но я думаю, вратарь должен был сыграть лучше». Постаревший Золотой мальчик лишился футбольного признания, но обрел себя в новом качестве – теперь англичане ждут каждый его репортаж как выступление любимого стендап-комика.

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