Дискомфорт и огромные мышцы. Почему футболисты рвут гетры

У футболистов есть много способов затяжки времени перед заменой: кто-то просто неторопливо ковыляет к бровке, другие принципиально не уходят с поля в щитках, а некоторые подолгу разматывают белые ленты тейпов на ногах. Наверняка вы не раз думали: зачем игрокам столько скотча вокруг лодыжки? Большинство делает это для того, чтобы лучше зафиксировать щитки – после такого апгрейда амуниция не сваливается, и игроку не приходится поправлять ее в каждой паузе. Но некоторые под большим слоем намотки скрывают еще кое-что – края обрезанных гетров.

Массовые производители, поставщики амуниции для ведущих клубов постоянно прокачивают бутсы, трусы и майки, а вот гетры в целом не меняются уже несколько десятков лет. Приблизительно 7-8 лет назад футболисты взяли дело в свои руки и начали самостоятельно модернизировать этот элемент одежды. Зачастую проблема обычных гетр в том, что они не обеспечивают достаточного сцепления с бутсами из-за особенностей материала.

В 2012 году главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднап разнес футболистов за то, что они начали массово следовать новому тренду Премьер-лиги – обрезать гетры, напяливать под них теннисные носки и заматывать место надреза тейпом. Олдскульный менеджер не мог понять, зачем игроки измываются над экипировкой, но на самом деле они лишь пытались обеспечить себе максимальный комфорт – когда бутсы во время матчей намокали от дождя или пота, нога внутри начинала скользить из стороны в сторону.

Еще один поинт вот, в чем: на тренировках игроки занимаются в обычных коротких носках, тогда как гетры надевают лишь в день матча – логично, что они чувствуют себя комфортнее в том, в чем проводят большую часть футбольной жизни.

После того, как мода на обрезанные гетры стала действительно массовой, производители подсуетились и стали выпускать носки с дополнительным сцеплением на стопе. Самый популярный из них – Trusox, вы наверняка не раз видели, что футболисты выходят на поле в носках в горошек. Тот же Луис Суарес до подписания контракта с Puma постоянно красовался в пятнистых чулках.

В последние годы гиганты рынка поняли, что теряют не этом деньги, и модернизировали продукцию с учетом предпочтений элитных спортсменов. Но сцепление с бутсами – не единственная причина, по которой футболисты хватаются за ножницы. Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер периодически появляется на поле в дырявых гетрах.

У англичанина отношения с трикотажем не сложились по другой причине – его икроножные мышцы слишком объемны, и заводские гетры банально доставляют ему неудобство чрезмерным давлением. Проблема не только в чувстве комфорта – на поздних стадиях матча это может обернуться болью и даже судорогами. Не все ценят попытки игроков попробовать себя в качестве портных – экс-игрока «Зенита» Эсекиэля Гарая в период выступлений за «Валенсию» даже попросили покинуть поле и заменить дырявые гетры на цельные.

Некоторые практикуют все вместе – защитник «Уотфорда» Кико Фемения вышел на матч Кубка Англия в дырявых обрезанных гетрах.

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