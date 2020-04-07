ФИФА изменит сроки трансферного окна из-за пандемии

7 апреля ФИФА опубликовала список рекомендаций, связанных с приостановкой футбола из-за всемирной пандемии коронавируса.

Организация порекомендовала клубам продлять трудовые соглашения с футболистами, чьи контракты истекают летом, до фактического окончания сезона. А контракты, предварительно вступающие в силу в начале следующей кампании, изменить таким образом, чтобы они стартовали с фактическим его началом. В вопросе с сокращением зарплат ФИФА призвала каждый конкретный клуб действовать самостоятельно, но выразила готовность выступить независимым судьей в спорных случаях.

Сроки летнего трансферного окна будут скорректированы с учетом даты концовки текущего и начала следующего сезонов, говорится в заявлении на сайте организации.

Ранее президент УЕФА заявил, что еврокубки должны быть доиграны до 3 августа, или они буду аннулированы.

Организация приостановила действие финансового фэйр-плей для участников ЛЧ и ЛЕ.

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