Бывший игрок сборной Бразилии и «Барселоны» Роналдиньо покинул парагвайскую тюрьму и переведен под домашний арест.

По информации AS, 40-летний экс-футболист будет содержаться в гостинице под постоянным видеонаблюдением в ожидании итогов следствия. Меру пресечения сменили после внесения залога в 1,6 миллиона долларов.

Роналдиньо задержан в Парагвае вместе с братом – они въезжали в страну по поддельным паспортам.

Настоящий загранпаспорт легенды конфискован за неуплату налогов.

Ронни – чемпион мира 2002 года, обладатель «Золотого мяча»-2005.

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