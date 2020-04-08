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Роналдиньо переведен под домашний арест за залог в 1,6 млн долларов
Легенда будет дожидаться итогов следствия в более комфортных условиях.
Бывший игрок сборной Бразилии и «Барселоны» Роналдиньо покинул парагвайскую тюрьму и переведен под домашний арест.
По информации AS, 40-летний экс-футболист будет содержаться в гостинице под постоянным видеонаблюдением в ожидании итогов следствия. Меру пресечения сменили после внесения залога в 1,6 миллиона долларов.
- Роналдиньо задержан в Парагвае вместе с братом – они въезжали в страну по поддельным паспортам.
- Настоящий загранпаспорт легенды конфискован за неуплату налогов.
- Ронни – чемпион мира 2002 года, обладатель «Золотого мяча»-2005.
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