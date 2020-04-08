Eurosport.ru продолжает отвечать на самые популярные вопросы из гугла, касающиеся футболистов. Сегодня на очереди очень простой вопрос: «Почему футболисты меняются воротами?»

Ответ лежит на поверхности: игроки меняются воротами после первого тайма, чтобы никого не обделить. Если в первом тайме солнце светило в глаза вратарю «Ливерпуля», то во втором будет светить в глаза вратарю «Манчестер Юнайтед». Если в одну сторону дует жуткий ветер, то с его последствиями столкнутся оба коллектива.

Английские вратари не стесняются носить кепки, чтобы солнце не било их в глаза. Так делали многие популярные кипы – например, Дэвид Джеймс и Джо Харт.

Иногда команды не меняются воротами. Но это не страшно

В 1895 году в Англии состоялся первый футбольный матч с участием женщин. Вот какой приговор событию вынесла лондонская утренняя газета The Sketch: «Бесполезно пытаться описать пьесу, которую мы посмотрели. Уже первых минут хватило, дабы понять, что женщины в футболе полностью исключены. Футбол требует скорости, мысли, умения и наглости. Ни одного из этих четырех качеств мы не увидели в субботу. Дамы бесцельно бродили по полю и даже забыли поменяться воротами после первого тайма».

Как видите, традиция меняться воротами существует в футболе уже очень давно: она почти на сорок лет старше традиции меняться футболками.

Лорис КариусGetty Images

К слову, футбол знает примеры, когда смена ворот не помогает голкиперам избавиться от неприятных световых ощущений – все дело в лампах, которые, в отличие от солнца, находятся внутри стадиона. В марте турецкое издание Fotospor сообщило, что Лорис Кариус из «Бешикташа» в течение нынешнего сезона несколько раз сталкивался с проблемой, когда прожекторы ослепляли его и мешали концентрации. Возможно, это поспособствовало и ошибкам Лориса в финале Лиги чемпионов-2018.

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