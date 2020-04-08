Легенда «Сельты» Александр Мостовой поделился мыслями о свежем обращении Владимира Путина к народу России.

«Сначала все немного напряглись, когда увидели, что будет обращение президента. Подумали: «Ну елки-палки, сколько можно? Три-четыре дня назад же уже было». Потом все увидели картинку, расслабились, поняли, что обращение ко всем сферам и губернаторам.

Когда услышал про надбавки врачам, то подумал: «В такой богатейшей стране с миллиардерами, что это за мизерные цифры?» Не забывайте, что, условно, 25 тысяч еще месяц назад было одной суммой, а с нынешним курсом доллара – совсем другой», – цитирует Мостового «Чемпионат».

Согласно словам Путина, медики, работающие с больными коронавирусом, получат надбавки: врачи получат по 80 тыс рублей, средний медперсонал и врачи скорой помощи – по 50 тыс, младший медперсонал, водители скорой помощи и фельдшеры – по 25 тыс.

На счету Мостового 50 матчей и 10 голов в составе сборной России.

На 8 апреля 1 доллар равняется 75,21 рублей. Еще 1 февраля 1 доллар равнялся 63,98 рублей.

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