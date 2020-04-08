Главный тренер сборной России Станислав Черчесов уверен, что страна справится с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

«Коронавирус победим! Мы же из Советского Союза», – написал Черчесов на своей страничке в инстаграме. К посту Станислав Саламович прикрепил свое фото в олимпийке с надписью «СССР».

Черчесов возглавил сборную России 10 августа 2016 года.

Под его руководством команда дошла до 1/4 финала чемпионата мира-2018, где уступила будущим финалистам – хорватам.

Черчесов дважды побеждал в чемпионате СССР в составе «Спартака» (1987, 1989).

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