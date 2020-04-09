IFAB внес изменения в трактовку правил об игре рукой и правил определения офсайда

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес изменения в трактовку правил об игре рукой и определения офсайда.

На официальном сайте организации сообщается, что определение игры рукой теперь проходит по линии подмышки. Случайное попадание в руку игрока атаки будет считаться нарушением, только если это происходит непосредственно перед голом или голевым моментом.

Изменение правила офсайда касается случая, когда мяч попадает к атакующему игроку после игры рукой защищающегося футболиста. «Если игрок защищающейся команды сыграл рукой намеренно, и мяч оказался у соперника, атакующий футболист больше не считается находящимся в офсайде», – гласит новая редакция.

Ранее сообщалось, что офсайд будет фиксироваться, только если все тело атакующего футболиста окажется впереди защищающегося, а между ними появится очевидный просвет.

Даже Клопп уверен, что офсайдам нужны реформы. Как менялось правило №11 и чем оно так важно

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