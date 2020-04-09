Фитнес-модель Кинси Волански, прославившаяся во время финала Лиги чемпионов-2019 между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», запустила новый челлендж в инстаграме.

Суть Feet Drinking Challenge состоит в том, что участник должен зажать бутылку или кружку с водой ступнями ног и попытаться в таком положении сделать хотя бы глоток.

Волански призвала желающих присоединиться к челленджу задонатить по 20 долларов на помощь голодающим людям Америки, после чего выложить видео и тегнуть под ним пять друзей. «Если у вас нет средств на донат, просто тегните пятерых друзей», – добавила Кинси.

Волански во время игры «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» выбежала на поле в купальнике.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Ливерпуля», забитыми мячами отметились Мохамед Салах и Дивок Ориги.

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