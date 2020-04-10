Аршавин развозит продукты пожилым фанатам в рамках акции «Зенита»
Экс-футболист присоединился к важному делу.
Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин присоединился к важной акции клуба – он развозит продукты пожилым фанатам и малоподвижным группам населения.
«Нашего курьера зовут Андрей, перед сменой ему измерили температуру, выдали маску, перчатки и средства дезинфекции», – представил нового работника аккаунт сине-бело-голубых.
- Пожилые люди находятся в группе риска по коронавирусу.
- В России зафиксировано 11,917 случаев заражения.
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