Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин присоединился к важной акции клуба – он развозит продукты пожилым фанатам и малоподвижным группам населения.

«Нашего курьера зовут Андрей, перед сменой ему измерили температуру, выдали маску, перчатки и средства дезинфекции», – представил нового работника аккаунт сине-бело-голубых.

Пожилые люди находятся в группе риска по коронавирусу.

В России зафиксировано 11,917 случаев заражения.

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