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Аршавин развозит продукты пожилым фанатам в рамках акции «Зенита»

Аршавин развозит продукты пожилым фанатам в рамках акции «Зенита»
Eurosport

1 час назад

Экс-футболист присоединился к важному делу.

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин присоединился к важной акции клуба – он развозит продукты пожилым фанатам и малоподвижным группам населения.

«Нашего курьера зовут Андрей, перед сменой ему измерили температуру, выдали маску, перчатки и средства дезинфекции», – представил нового работника аккаунт сине-бело-голубых.

  • Пожилые люди находятся в группе риска по коронавирусу.
  • В России зафиксировано 11,917 случаев заражения.

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