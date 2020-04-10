Eurosport.ru продолжает отвечать на самые популярные вопросы из гугла, связанные с футболистами. Сегодня на очереди следующий вопрос: «Зачем футболисты обматывают запястья и ноги?»

И нет, речь пойдет не о традиционных напульсниках – их футболисты используют, чтобы вытирать пот. Но вы же наверняка замечали, что игроки носят белые повязки на руках или ногах? Так вот, все это делается не для красоты, а что поберечь здоровье.

Бензема носит повязку уже год

Самый яркий пример (из свежайших кейсов) – нападающий «Реала» Карим Бензема. В прошлом году француз сломал мизинец на правой руке, столкнувшись с защитником «Бетиса» Марком Бартрой. После этого мы стали видеть Бензема на поле в специальной повязке, изготовленной из мягкого и тонкого материала. Носить такие можно в соответствии с пунктом 4.4 регламента ФИФА.

Самая инновационная техника – кинезиотейпирование

Техника фиксации определенных мышц и конечностей называется тейпированием, самый современный ее вариант – кинезиотейпированием. Это специальная клейкая лента, которая накладывается на кожу, при этом учитывая ее (кожи) характеристики. При грамотном тейпировании через клейкий слой ленты происходит положительное сенсорное воздействие на поврежденный участок тела.

Сейчас тейпы игрокам накладываются везде. На пальцы:

Голепостопы:

И даже на спину! Помните знаменитое празднование Марио Балотелли? А теперь посмотрите на него со спины.

Повязки – обязательная часть гардероба футболиста

Прошли времена, когда в собственности у игрока были только бутсы и форма. Вот как выглядит предматчевое снаряжение Неймара из «ПСЖ»: в правом нижнем углу – лента, которую нужно намотать на запястье или ногу.

EurosportGetty Images

А вот так Криштиану Роналду накладывает тейпы прямо во время игры.

EurosportGetty Images

Звезда «Лестера» Джейми Варди вообще превратил тейп на руке в часть имиджа – мы уже и забыли, когда Джейми выглядел иначе. Как пишет Leicester Mercury, в 2013 году Варди травмировал руку штамповочным прессом, несколько лет спустя – сломал две кости на запястье в игре против «Астон Виллы».

С тех пор Джейми всегда носит тейп, причем обязательно синего цвета – под стать основному колеру «Лестера». Выступая за сборную Англии, Варди предпочитает белую повязку.

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