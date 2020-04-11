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Саньоль – о финале ЧМ-2006: «Не принял извинения Зидана. Выкурил 250 сигарет за 10 минут»
Защитник простил партнера по сборной только в честь свадьбы.
Бывший защитник «Баварии» и сборной Франции Вилли Саньоль рассказал об эмоциях в раздевалке после проигранного финала чемпионата мира-2006.
«Ты входишь в раздевалку, ты проиграл, там сидит парень, который разговаривает и извиняется. Но ты этого не слышишь! Ты глубоко разочарован, закрыт где-то в собственном мирке. Я не хотел принимать его извинения или говорить с ним. Это был неправильный момент. Мне пришлось пойти в душевую, выкурить 250 сигарет за 10 минут. Вот так я справился.
Мы не разговаривали почти два года. В 2008-м после чемпионата Европы я планировал свадьбу. Жена сказала пригласить его. Я позвал – он не смог прийти на вечеринку, но я был рад увидеть его на следующее утро. Мы перекусили вместе, хорошо поговорили, а потом жизнь началась снова», – цитирует Саньоля AS со ссылкой на Radio Montecarlo.
- В дополнительного время финала Зидан ударил головой в грудь Марко Матерацци и удалился.
- Франция проиграла Италии по пенальти.
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