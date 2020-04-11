Eurosport.ru продолжает отвечать на самые популярные запросы гугла, связанные с футболистами. Сегодня на очереди следующий вопрос: «Почему футболисты плюются?»

Вопреки расхожему мнению, плевки игроков – не физиологическая необходимость. Несколько лет назад компания BBC провела специальное исследование и выяснила, что интенсивный бег не является уважительной причиной для плевков.

Криштиану Роналду AKA верблюдGetty Images

Так что первопричины столь некультурного поведения нужно искать в психологии. Футбол – исконно мужская игра, а прилюдные плевки – это явное проявление мачизма. С другой стороны, неопытный игрок может скрывать за плевками свою неуверенность (еще один признак взволнованности – зевота).

Самый известный плевок в истории футбола исполнил бывший коуч «Барселоны» Франк Райкард, забрызгавший слюной затылок, а затем и лицо Руди Феллера. Это происходило в рамках 1/8 финала чемпионата мира, так что свидетелями адского конфликта стали зрители со всех уголков земного шара. «Я давно знаю Райкарда и считаю его одним из сильнейших игроков мира. Но после того, как он плюнул в лицо Руди Феллеру, Франк упал очень низко в моих глазах», – говорил Франц Беккенбауэр.

Легенда «Ромы» Франческо Тотти тоже был замешан в плевках: во время Евро-2004 он плюнул в лицо полузащитнику сборной Дании Кристиану Поульсену. Карма наказала итальянцев невыходом из группы.

Наконец, есть и более свежие примеры: два года назад экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер ехал на автомобиле и попал под троллинг проезжавшего рядом поклонника «Манчестер Юнайтед». Джейми не выдержал и брызнул в тролля водой изо рта – правда, спортсмен не учел, что рядом с фанатом «дьяволов» сидела его 14-летняя дочь. Смачный плевок Каррагера попал как раз в нее.

На защиту Райкарда, Тотти и даже Каррагера встал легендарный немецкий полузащитник Марио Баслер. Вот отрывок из его интервью от 2001 года: «Мы не можем таскать с собой пачки носовых платков. Я плевался, плююсь и буду плеваться! И мои товарищи меня в этом поддерживают. Это футбол, а не девичник».

А вот кусок из другого интервью Баслера: «Курю уже 24 года. И не брошу. Когда умру, возьму с собой на тот свет сигареты. Провожая меня в последний путь, не забудьте положить рядом со мной сигареты, а не цветы». Складываем два и два и получаем любимую марку сигарет Марио – Camel.

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