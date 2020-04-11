Бельгийский вирусолог: «В УЕФА понимают, что доиграть сезон будет невозможно»

Бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст сообщил, что, по его мнению, боссы УЕФА начинают осознавать, что сезон-2019/20 не будет доигран.

«У меня сложилось впечатление, что в УЕФА начинают понимать: доиграть нынешний сезон будет невозможно. Никто не может обвинить бельгийские клубы в том, что они отказались доигрывать чемпионат. Судя по тому, что я слышал от представителей бельгийской лиги, игрокам понадобится 3-4 недели тренировок, чтобы можно было возобновить матчи. В таком случае закончить соревнования будет невозможно.

Нам стоит быть честными: массовые мероприятия – такие, как футбольные матчи или музыкальные фестивали – будут последними в списке вещей, которые вернутся в нашу жизнь. Финал Кубка Бельгии за закрытыми дверями был бы возможен, если бы у нас была уверенность, что фанаты не устроят вечеринки в других местах. Если клубы не могут дать надежных гарантий на этот счет, то лига просто не будет проводить этот матч», – приводит слова Ван Ранста VI.Nl.

Ранее сообщалось, что в Бельгии приняли решение о приостановке национального чемпионата, а также Кубка страны. Чемпионом Бельгии будет признан «Брюгге».

В финале Кубка Бельгии должны были встретиться «Брюгге» и «Антверпен».

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