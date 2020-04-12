Алекс Морган показала домашнюю тренировку на девятом месяце беременности
Для этой девушки даже скорое появление ребенка не повод останавливать тренировки.
Нападающая «Орландо Прайд» и сборной США Алекс Морган показала домашнюю тренировку, находясь на последнем девятом месяце беременности.
30-летняя футболистка выполнила такие упражнения, как приседания с гирей и отжимания. «Гаражная тренировка», – подписала Морган публикацию.
- Морган – победительница женской ЛЧ в составе «Лиона» и двукратная чемпионка мира.
- Спортсменка замужем за футболистом «Хьюстон Динамо» Сервандо Карраско. Пара ожидает появления дочери.
Алекс Морган потверкала после победы на чемпионате мира