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Алекс Морган показала домашнюю тренировку на девятом месяце беременности

Алекс Морган показала домашнюю тренировку на девятом месяце беременности
Eurosport

3 ч. назад

Для этой девушки даже скорое появление ребенка не повод останавливать тренировки.

Нападающая «Орландо Прайд» и сборной США Алекс Морган показала домашнюю тренировку, находясь на последнем девятом месяце беременности.

30-летняя футболистка выполнила такие упражнения, как приседания с гирей и отжимания. «Гаражная тренировка», – подписала Морган публикацию.

  • Морган – победительница женской ЛЧ в составе «Лиона» и двукратная чемпионка мира.
  • Спортсменка замужем за футболистом «Хьюстон Динамо» Сервандо Карраско. Пара ожидает появления дочери.

Алекс Морган потверкала после победы на чемпионате мира

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