Полевые игроки не имеют права касаться мяча руками, но постоянно используют верхние конечности на футбольном поле. Eurosport.ru продолжает отвечать на самые популярные запросы гугла, связанные с футболистами, и сегодня попытается разобраться, почему они поднимают руку.

На форумах существует ряд не самых правдоподобных, а иногда и откровенно глумливых теорий. Некоторые предполагают, что поднятая рука при подаче углового помогает футболисту определить направление и силу ветра, чтобы идеально подстроить ввод мяча с учетом кондиций. Другие видят в этой привычке нескрываемую симпатию к нацистскому режиму – якобы игроки выполняют приветствие, популярное в Германии и Италии 30-х и 40-х годов прошлого века. Третьи считают, что футболисты банально хотят поймать хороший сигнал мобильной связи, а в углах стадиона прием так себе.

Вариант с ветром еще можно принять во внимание, но даже он, скорее всего, не имеет ничего общего с реальностью, поэтому перейдем к конструктивным догадкам. Чаще всего поднятая вверх рука дает партнерам подающего определенный сигнал, значение которого можно трактовать по-разному. Самый примитивный – таким образом футболист сообщает, что сейчас будет подавать: при разборках в штрафной исполнителя стандарта не всегда видно и можно банально упустить момент ввода мяча в игру.

Чуть более изысканный вариант – одна или две поднятые руки дают футболистам в штрафной понять, на какую штангу последует подача. Одна рука – на ближнюю, две – на дальнюю. Подобные схемы читаются не только партнерами по команде, но и соперниками, поэтому существуют и более изощренные месседжи – определенный жест может сигнализировать о варианте розыгрыша, подготовленном на тренировках. Например, определенные игроки в штрафной блокируют оппонентов в нужных зонах, другие синхронно забегают поближе к вратарской.

Футболисты тянут руку в воздух не только при подаче углового, но и в других игровых ситуациях. Чаще всего это нужно для того, чтобы подать определенный сигнал арбитру. Самым распространенным месседжем в этом случае будет посягательство на владение мячом – когда он уходит в аут или за лицевую, игроки команд этим жестом пытаются убедить арбитра, что владение должно остаться за ними. Для футболистов совершенно неважно, кто на самом деле последним коснулся мяча – каждый второй в этой ситуации нагло врет.

Защитники регулярно размахивают руками, потому что, по их мнению, атакующий игрок соперника в момент приема мяча находился в офсайде. Чаще всего старания никак не влияют на принимаемое лайнсменом решение, а с приходом ВАР в этом окончательно пропал смысл, но по привычке футболисты продолжают с негодованием вскидывать руки в воздух. Иногда игроки делаю это просто чтобы привлечь внимание рефа – например, если им залепили по ногам, и они не могут продолжать без медицинской помощи.

Другие материалы рубрики:

Дискомфорт и огромные мышцы. Почему футболисты рвут гетры

Закон спроса и предложения. Почему футболисты так много зарабатывают

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере