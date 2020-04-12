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Плохой сигнал, тактика и наглая ложь. Почему футболисты поднимают руку
У привычного жеста может быть целый ряд причин.
Полевые игроки не имеют права касаться мяча руками, но постоянно используют верхние конечности на футбольном поле. Eurosport.ru продолжает отвечать на самые популярные запросы гугла, связанные с футболистами, и сегодня попытается разобраться, почему они поднимают руку.
На форумах существует ряд не самых правдоподобных, а иногда и откровенно глумливых теорий. Некоторые предполагают, что поднятая рука при подаче углового помогает футболисту определить направление и силу ветра, чтобы идеально подстроить ввод мяча с учетом кондиций. Другие видят в этой привычке нескрываемую симпатию к нацистскому режиму – якобы игроки выполняют приветствие, популярное в Германии и Италии 30-х и 40-х годов прошлого века. Третьи считают, что футболисты банально хотят поймать хороший сигнал мобильной связи, а в углах стадиона прием так себе.
Вариант с ветром еще можно принять во внимание, но даже он, скорее всего, не имеет ничего общего с реальностью, поэтому перейдем к конструктивным догадкам. Чаще всего поднятая вверх рука дает партнерам подающего определенный сигнал, значение которого можно трактовать по-разному. Самый примитивный – таким образом футболист сообщает, что сейчас будет подавать: при разборках в штрафной исполнителя стандарта не всегда видно и можно банально упустить момент ввода мяча в игру.
Чуть более изысканный вариант – одна или две поднятые руки дают футболистам в штрафной понять, на какую штангу последует подача. Одна рука – на ближнюю, две – на дальнюю. Подобные схемы читаются не только партнерами по команде, но и соперниками, поэтому существуют и более изощренные месседжи – определенный жест может сигнализировать о варианте розыгрыша, подготовленном на тренировках. Например, определенные игроки в штрафной блокируют оппонентов в нужных зонах, другие синхронно забегают поближе к вратарской.
Футболисты тянут руку в воздух не только при подаче углового, но и в других игровых ситуациях. Чаще всего это нужно для того, чтобы подать определенный сигнал арбитру. Самым распространенным месседжем в этом случае будет посягательство на владение мячом – когда он уходит в аут или за лицевую, игроки команд этим жестом пытаются убедить арбитра, что владение должно остаться за ними. Для футболистов совершенно неважно, кто на самом деле последним коснулся мяча – каждый второй в этой ситуации нагло врет.
Защитники регулярно размахивают руками, потому что, по их мнению, атакующий игрок соперника в момент приема мяча находился в офсайде. Чаще всего старания никак не влияют на принимаемое лайнсменом решение, а с приходом ВАР в этом окончательно пропал смысл, но по привычке футболисты продолжают с негодованием вскидывать руки в воздух. Иногда игроки делаю это просто чтобы привлечь внимание рефа – например, если им залепили по ногам, и они не могут продолжать без медицинской помощи.
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