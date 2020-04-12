ФИФА не может заставить клубы продлевать истекающие контракты, но сдвинет трансферное окно

ФИФА не имеет юридических прав для того, чтобы обязать клубы продлевать контракты футболистов.

Из-за ситуации с пандемией многие чемпионаты закончатся уже после истечения договоров, рассчитанных до лета 2020 года. В связи с этим ФИФА рекомендует клубам продлевать контракты до фактического завершения сезона, но не может заставить команды это делать.

«ФИФА не может продлевать контракты за пределы 30 июня, но трансферное окно не будет таким же, как обычно – игроки не смогут зарегистрироваться [в других командах]. 1 июля рынок не откроется», – цитирует AS юридического директора ФИФА Эмилио Гарсию Сильверо.

Ранее президент УЕФА заявил, что еврокубки должны быть доиграны до 3 августа, или они буду аннулированы.

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