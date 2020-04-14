Бывший полузащитник московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Александр Алиев дал интервью Sport24, где наговорил много интересных вещей. Мы отобрали самое главное.

О коронавирусе

«Я называл коронавирусом фейком? Я соблюдаю меры предосторожности, чтобы не заболеть, но мое мнение не поменялось. СМИ пугают людей! Болезней очень много, раньше не предавали же такой огласки. Значит, это кому-то нужно наверху. Непонятно, для чего это все делается. Малый бизнес сильно страдает. У людей деньги-то заканчиваются. Главное – чтобы не началось мародерство. А то отправили людей на карантин за свой счет, не так уж и много денег у них было. Тем более самоизоляция за свой счет. Не знаю, что будет. Дай бог, чтобы все это быстрее закончилось. Страна и так нищая, а с этим коронавирусом только хуже стало».

О новом сроке Владимира Путина

«Слышал, что могут аннулировать сроки правления Путина. Захватил, как говорится, власть. Я не разбираюсь в политике, но могу сказать точно, чего хочу – порядка в стране. А голосовать за поправки я не имею права. Да, паспорт есть, но я его просто восстановил для того, чтобы в «Локомотиве» не считаться иностранцем. А на голосования я не хожу».

Владимир ПутинGetty Images

Про Крым

«Когда я приехал на Украину, он был украинским. Сейчас – это Россия. Но крымчане были и останутся для меня украинцами. Где-то я смотрю новости, где крымчане жалуются. Но сами понимаете, по телевизору все могут говорить... Хорошего не услышишь, всегда что-то плохо. Я приехал в молодости на Украину, и помню, ездил на сборы с киевским «Динамо» в Ялту. Тогда существовала команда «Таврия» из Симферополя – они играли в чемпионате Украины.

Крым – это Украина. Хочу, чтобы братские народы России и Украины жили так же, как это было до 2013 года. Чтобы мы дружили и хорошо ладили, для меня это важно. Вернуть Крым Украине? Это президенты должны между собой договариваться. То, что мы видим по телевизору, что там Порошенко обвиняют... Никто ничего не знает. Если бы люди знали правду, то все бы давно решилось. И никто бы не забирал у нас Крым, все было бы нормально».

Про Хабиба и Конора

«Хабиб – очень умный и образованный человек, его приятно слушать. Он уважает своих родителей, я это ценю. Можно сказать, что Хабиб – гордость России. Вы видели его бой с Макгрегором? Вся страна за него болела, не говоря о Дагестане. За тех звезд, которые были в «Анжи», так не болели, как за Хабиба. Конор – телевизионный клоун, хотя он тоже многого достиг. Но он мне не нравится, в нем слишком много пафоса. А Хабиб выходит и делает свое дело. Мне бы очень хотелось с ним познакомиться и пообщаться. Хабиб – пример для молодежи, которая начинает свой спортивный путь».

Конор Макгрегор, Хабиб НурмагомедовGetty Images

Про потенциальный матч Россия – Украина

«В России очень хорошие футболисты, прекрасная сборная. То же самое и в Украине. Самое главное, чтобы они сыграли, надо заканчивать наконец войну. Я бы очень хотел, чтобы Россия и Украина встретились между собой – был бы матч века! Не смотрели бы на лучшие сборные мира, как смотрели бы на Украину и Россию. Правильно ли, что команды разводят на стадии группового этапа? Честно, я не понимаю, зачем вся эта политика лезет в спорт», – заявил Алиев.

На счету Алиева 28 матчей за сборную Украины и 6 забитых мячей.

В 2018 году Алиев завершил спортивную карьеру. Последним клубом в его карьере стал «Интер» (Боярка).

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