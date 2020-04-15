Ассоциация футбола Белоруссии планирует продавать зарубежным вещателям права на телетрансляцию матчей первой лиги – второго дивизиона национального чемпионата. Об этом заявил председатель организации Владимир Базанов.

– Стартует ли первая лига?

– Все будет зависеть от ситуации. Разберемся в начале недели. Пытаемся продвинуть, чтобы смотрели за рубежом первую лигу.

– Есть разговоры даже про Германию...

– Пытаемся продвинуть.

– В случае приостановки чемпионата, какие-то средства от продажи телеправ придется вернуть?

– Конечно. Но нам еще никто ничего не перечислял. Контракт так составлен, что потом платежи будут, – сказал Базанов в эфире передачи «Спорт-кадр». Его слова приводит Tribuna.com.

Первая лига чемпионата Белоруссии стартует 17 апреля.

Чемпионат Белоруссии – единственный футбольный турнир в Европе, не отмененный из-за пандемии коронавируса.

После четырех туров лидерство делят «Торпедо-БелАЗ» и «Энергетик-БГУ».

Reuters: чемпионат Белоруссии продал права на трансляцию уже в 10 стран

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