Алексей Карпов, отец футболистки «Севильи» Надежды Карповой, прокомментировал невызов дочери в сборную России.

«В сборную ее не один раз не вызывали, а вообще в последнее время. Для меня это странно, когда не берут человека из Ла Лиги, которого несколько раз признавали лучшим игроком тура. Видели, какие голы она забила «Эспаньолу»? Или когда никто не может забить «Барселоне», а она это делает? При всем при этом в сборную не берут. Либо в этой сборной всеё великолепно, что они не нуждаются в таких игроках, либо все очень плохо. Могли хоть какую-то причину назвать, почему не берут.

Я патриот своей страны. Такими же вырастил своих детей. Знаю, что для Надьки это большая честь. Понимаю, что она очень переживает, что ее не вызывают. Когда я начинаю разговаривать с ней по этому поводу, она говорит: «Пап, давай не будем об этом». Старается вообще темы не касаться. Она была нужна «Валенсии», сейчас нужна «Севилье», а в своей стране не нужна... Не могу понять. Конечно, тренерскому штабу виднее. Но Надя играет на высоком уровне. Почему это происходит?» – приводит слова Карпова «Чемпионат».

Карпова перешла в «Севилью» в 2019 году.

Ранее Надя выступала за «Валенсию», «Чертаново» и «Зоркий».

Daily Mail: Карпова может перейти в «Челси», «Вест Хэм» или «Рединг»

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