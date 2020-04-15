История великого фото: удар скорпиона Рене Игиты

Фотография может стать великой по разным причинам. Главный герой романа «Дом листьев» занимался военной фотографией с места событий: его кадры имели ценность как документ важных исторических событий. Бывает и так, что абсолютно ординарный футбольный матч становится почвой для легендарного фото – помните же великое «Мерседес»-Бендзь?

Но бывает и так, что фотографам не нужно выдумывать ничего лишнего – за оригинальность и легендарность могут отвечать сами игроки. Один из таких парней, которые превращали самое обыденное действо в праздник, – колумбийский вратарь Рене Игита.

6 сентября 1995 года, стадион «Уэмбли», товарищеский матч Англия – Колумбия. Скучнейший товарняк, закончившийся ничьей 0:0, раскрасил Игита – именно тогда Рене впервые исполнил знаменитый удар скорпиона.

На фото потрясающий полет Игиты выглядел так:

А на видео – так:

Позже игроки сборной Колумбии рассказывали, что неожиданный ход Игиты привел их в замешательство. Так, Фаустино Асприлья (тот самый, что недавно пофлиртовал с порнозвездой Эсперансой Гомес) утверждал, что растерянные футболисты обеих команд переглянулись и посмотрели на судью, ожидая свистка. Но нет, все было согласно букве закона: в футбольных правилах нет пункта, запрещающего удары скорпиона.

Один акробатический трюк моментально сделал из Игиты звезду и персонажа футбольного фольклора. Теперь, говоря о безумствах вратарей, мы всегда вспоминаем скорпиона Рене. «И все же, не будь его, нашлась ли хоть одна причина, по которой люди вспоминали бы потом этот унылый безголевой матч? Что бы он ни творил, Игита делал футбольные матчи запоминающимися», – писал британский футбольный журналист Джонатан Уилсон.

Удар скорпиона стал визитной карточкой Игиты – естественно, Рене повторял его и годы спустя. Например, в выставочном матче между звездами Бразилии и топовыми игроками от Индийской ассоциации футбола, который состоялся в 2012 года. Тогда фотографы разжились вот таким великолепным кадром:

Рене ИгитаGetty Images

Если вы думаете, что на этом безумства Рене – всё, то вы глубоко ошибаетесь. В 1989-м он стал первым голкипером, отличившимся в матче Кубка Америки (забил с пенальти), а в 1990-м – на чемпионате мира – привез вот такой нелепый мяч:

В колумбийском футболе вообще царит только безумство – на днях у экс-игрока сборной Мигеля Борхи изнасиловали корову. Сделала это «группа молодых людей, которые употребляют наркотики и чувствуют себя королями региона».

Игита завершил карьеру в 2009 году. Никто не знает точной даты рождения вратаря, данные разнятся от 1965 до 1966 года.

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