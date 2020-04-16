Игроки сборной России рассказали о конфликте в национальной команде на Евро-2016.

«Мамаев в тренажерке ударился, как сказали. Рома (Широков – прим. Eurosport.ru) тогда перешел из «Спартака» в ЦСКА. Сидели, разговаривали о клубах. Рома стал с ЦСКА чемпионом и начал про «Спартак» говорить: «Вы там болтаетесь». Я сказал: «Ты ушел – мы будем в тройке на следующий год». В итоге слово за слово, стычка небольшая была. Не попал, попал другому», – рассказал Глушаков «Матч ТВ».

«Знаменитые инсайды, что Мамаев подрался с Широковым или с Глушаковым – что-то такое. Хотя Мамаев там вообще был не причем. Человек просто лежал на подушке. Смешно было, когда уже все это произошло, он говорит: «У тебя осталось на одну жизнь меньше». Я шел с подстраховкой, потому что понимал – что-то будет. Так и получилось. Я чуть Глушака не задушил, бедолагу», – передал свою версию Дзюба.

На Евро-2016 сборная России набрала одно очко в трех матчах и не вышла из группы.

Победителем турнира стала Португалия.

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