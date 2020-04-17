Президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви обратился к экс-тренеру клуба Маурисио Почеттино с просьбой согласиться на понижение зарплаты.

В условиях кризиса, связанного с пандемией коронавируса, английские клубы стараются минимизировать потери всеми доступными способами – в том числе сокращением зарплат игроков и сотрудников. Одним из условий увольнения аргентинца в ноябре 2019 года было то, что «шпоры» продолжат выплачивать его зарплату до тех пор, пока он не трудоустроится на новом месте.

Годовой оклад Почеттино в лондонском клубе составлял почти 10 млн евро – неудивительно, что клуб старается снизить размер выплат бывшему коучу. Вместе с Маурисио, «Тоттенхэм» выплачивает зарплаты всем членам его тренерского штаба, сообщает Daily Mail.

Почеттино вывел «Тоттенхэм» в финал прошлогодней «Лиги чемпионов».

Слухи приписывают ему интерес «Реала», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».

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