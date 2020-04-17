Eurosport
Тест: вспомни всех победителей и финалистов чемпионатов мира
У турнира 90-летняя история – пора вспомнить его главных героев.
Чемпионат мира 2018 года каждый помнит в мельчайших подробностях, но первому мундиалю в этом году стукнет 90. Пришло время назвать триумфаторов важнейшего футбольного турнира планеты. У тебя есть 6 минут, чтобы вспомнить величайшие сборные в истории.
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