Тест: вспомни всех победителей и финалистов чемпионатов мира

Чемпионат мира 2018 года каждый помнит в мельчайших подробностях, но первому мундиалю в этом году стукнет 90. Пришло время назвать триумфаторов важнейшего футбольного турнира планеты. У тебя есть 6 минут, чтобы вспомнить величайшие сборные в истории.

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Тест: вспомни всех чемпионов СССР

Тест: вспомни всех тренеров РПЛ

Тест: вспомни игроков из заявки сборной России на ЧМ-2018

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