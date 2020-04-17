Eurosport.ru продолжает отвечать на самые популярные запросы гугла, связанные с футболистами. Сегодня на очереди следующий вопрос: «Почему футболисты не ходят в армию?»

Ответ на него логично поискать на сайте «Воинская часть.ру». И он там есть – авторы расписали все способы, почему игрок из России может не пойти в армию. Давайте кратко пройдемся по каждому из них:

1) Первый способ существовал во времена СССР: многие футбольные клубы были прикреплены к различным ведомствам. ЦСКА находился под опекой Министерства обороны, а «Динамо» – МВД. Игра за эти команды приравнивалась к исполнению воинской повинности. Сейчас подобная практика существует в Северной Корее;

Лидер Северной Кореи Ким Чен ЫнGetty Images

2) Второй способ связан с вузами. «Бывает, ректор того или иного университета хочет иметь у себя сильную футбольную команду. Для этого молодых футболистов призывного возраста зачисляют в вуз, и они играют за местную команду», – отмечает источник.

В таком случае игроки часто не посещают занятия и числятся в учебном заведении лишь формально. Отсрочка от армии, которая полагается студентам, остается и у футболиста, прикрепленного к вузу. Нельзя забывать, что во многих университетах есть военные кафедры, где полноценную службу можно заменить сборами в межсезонье.

3) Третий способ авторы сайта «Воинская часть» называют «грязным»: у профессионального игрока может быть много связей – воспользовавшись ими, он не пойдет в армию. Знакомый врач, который поставит «нужный» диагноз, или знакомый подкованный юрист – все эти опции по-прежнему в цене.

Сайт The Question уточняет, что у молодых звезд РПЛ вообще нет никаких проблем с армией: «В каждом серьезном российском клубе начальник команды имеет связи в военкомате, и вопрос решается быстро и легко ко взаимному удовлетворению сторон».

Братья МиранчукиGetty Images

4) Наконец, существует вариант пойти в спортроту – это особый формат прохождения службы. В таком случае основная военная подготовка совмещается с тренировками: футболист может, с одной стороны, отдать долг родине, а с другой – не потерять спортивную форму.

Впрочем, бывает и так, что даже футболист-звезда мирового масштаба отправляется на прохождение военных сборов. Прямо сейчас в расположении южнокорейской армии находится один из лидеров «Тоттенхэма» Хынмин Сон. Игрок был освобожден от полноценной службы благодаря победе на Азиатских играх-2018, но его все же обязали пройти короткий военный сбор. В расположение «шпор» Сон вернется уже в мае.

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