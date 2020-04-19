Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Реала», экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм сравнил нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Месси – уникальный футболист, с ним на одном уровне никого нет. Роналду немного недотягивает до Лионеля, но оба превосходят по своему уровню остальных», – цитирует 44-летнего Бекхэма Goal.com.

Клубы Месси и Роналду лидируют в чемпионатах Испании и Италии.

Месси – шестикратный обладатель «Золотого мяча», Роналду брал престижную премию пять раз.

Бекхэм завершил карьеру в 2013 году.

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