Ривалдо потерял себя и скатился до Анголы и Узбекистана. Поэтому не стал легендой, как Роналдиньо

Когда речь заходит о суперзвездах стыка тысячелетий из эпохи великой Бразилии, в первую очередь на ум приходят Роналдиньо, Роналдо и Роберто Карлос. О Ривалдо вспоминают, немного подумав, но при этом едва ли отрицают его гениальность. За семь лет в Испании и Италии он влюбил в себя фанатов не только клубов, в которых играл, но и тех, кто включает футбол по праздникам. Гол «Валенсии» через себя из-за штрафной в последнем туре Ла Лиги, выведший «Барселону» в ЛЧ, серебро и золото со сборной на ЧМ, «Золотой мяч», который он распилил на 60 кусков в знак благодарности партнерам и всем причастным. Все говорило о том, что Ривалдо – гений без сорванной крыши. Вот только запомнили его совсем не таким. Причиной всему – глупые поступки и решения в конце карьеры.

Ривалдо мог монетизировать образ: стать лицом клуба или футбольной федерации, сниматься в рекламе, уйти в благотворительность или работать экспертом на ТВ. Взять, к примеру, Зинедина Зидана, одногодку бразильца. Он закончил на пике в 2006-м: да, ушел не со вторым мировым чемпионством, а с историческим ударом головой, но это все равно лучше, чем окончание карьеры с одним голом за три сезона во втором бразильском дивизионе, как у Ривалдо.

После игровой карьеры Зизу грамотно выстраивал имидж: в 2010-м стал послом заявки Катара на ЧМ-2022, а за год до этого вжился в структуру «Реала», работая тренером и помощником президента Флорентино Переса. Ривалдо такой роли явно опасается: «Если стану тренером сборной, стоит проиграть один матч – все заслуги забудутся».

Когда Зидан в 34 года вытащил сборную в финал ЧМ-2006, Ривалдо на турнир даже не взяли. Через много лет он наехал за это на Дунгу: аргументировал тем, что он двукратный лучший футболист греческой лиги, а в сборную часто вызывали и более слабых игроков. Этот поступок был далеко не первым ударом по имиджу легендарного полузащитника.

Ривалдо, «Барселона»Getty Images

Его репутация впервые затрещала после конфликта с Луи ван Галом в «Барселоне». По итогам ЧМ-2002, на котором Ривалдо выдал яркий индивидуальный перфоманс (5 мячей) и помог Бразилии стать пятикратным чемпионом мира, полузащитник впал в немилость голландскому коучу и уехал в «Милан». Истинные причины конфликта неизвестны до сих пор, однако на одиозного Луи бросался не только он. Партнер Ривалдо по «Барселоне» Джованни слов не выбирал: «Ван Гал – Гитлер для бразильских футболистов. Он высокомерный и гордый, у него проблемы». Ривалдо повторял, что тренер, игравший только в третьем дивизионе, не может учить его футболу.

К 31 году Ривалдо обленился в «Милане», был признан худшим игроком сезона и выдал гениальную фразу о Карло Анчелотти: «Когда у тренера хорошее настроение, я могу рассчитывать на скамейку запасных. Если плохое, то я уверен, что меня отправят на трибуну». Новый наезд привел к тому, что Ривалдо отправили, как казалось, доигрывать в «Крузейро».

Но доигрывал бразилец еще 11 лет, заехав в Анголу и Узбекистан. Предположительно, за деньгами. К зрелости Ривалдо превратился в рвача, хотя никогда этим не славился: например, в 2003-м и вовсе отказался от 12 млн долларов за год в Катаре.

С кэшем в Узбекистане совсем не получилось – там звезду надурили на 16 миллионов евро, которые не выплатили до сих пор. В 2008 году, когда Ривалдо только пригнал в азиатскую страну, ему нравилось примерно все: 8 млн евро в год, работа с Зико, чемпионство на третьем континенте. Клуб финансировали люди, связанные с дочерью президента Узбекистана Ислама Каримова, параллельно занимающиеся нефтегазовым бизнесом, поэтому сначала у Ривалдо и окружающих была большая уверенность в проекте и чуть ли не правительственные гарантии. Но в 2009-м начались сложности, вызванные финансовым кризисом и огромным долгом по инвестиционным проектам. Ривалдо, которому перестали выплачивать зарплату, уверили, что трудности быстро пройдут, и убедили вложить в клуб деньги. Он поверил и даже поселил у себя нескольких бразильцев, приехавших в Узбекистан на просмотр. Но уже в следующем году компания, которая инвестировала в «Бунедкор», обанкротилась. 16 млн евро повисли в воздухе, и Ривалдо их, скорее всего, никогда не получит.

Ривалдо, «Бунедкор»Getty Images

С Анголой все вышло не менее печально. Говорят, бразилец уехал в Африку по совету духовного наставника, чтобы избавиться от мыслей о смерти в автокатастрофе, но получил только очередной долг (750 тысяч долларов) и новый биф с тренером. В Африке досталось экс-коучу «Динамо» Виктору Бондаренко, который справедливо считал, что 39-летней легенде не хватает физики. Ривалдо не понимал решений тренера и писал об этом в соцсетях: «Коуч оставил в запасе трех лучших бомбардиров. Мы забили 22 мяча в сезоне из 32. Я – второй бомбардир чемпионата и не понимаю, что происходит». После этого Ривалдо впервые подумал о завершении карьеры.

Сделать серьезный шаг раз и навсегда бразилец не смог. Он вернулся в Бразилию, отбегал год за «Сан-Каэтано» и ушел в ранге играющего тренера в «Можи-Мирин», который был одним из первых клубов в его карьере. С командой из штата Сан-Паулу связана еще одна интересная история. В 2008-м Ривалдо стал ее президентом, должность была чисто техническая: от бразильца требовалось только ставить подписи под документами, пока процессом рулили другие люди. Несмотря на это, Ривалдо запомнился тем, что управлял клубом через социальные сети. Тренера Аилтона легендарный бразилец выставил через инстаграм, а подписчики Ривалдо в твиттере получили предложение о покупке «Може-Мирина». Правда, новый обладатель так и не нашелся.

Бразилец завершил карьеру в марте 2014-го – снова не навсегда. Через год и три месяца бразилец вернулся на несколько матчей, чтобы сыграть и забить вместе с сыном.

После игровой карьеры Ривалдо уверенно примкнул к тем, кто говорит без остановки обо всем подряд. Он активно душил Эрнесто Вальверде в последние месяцы в «Барселоне», сейчас периодически набрасывается на Кике Сетьена, а Тите и вовсе получил за распределение номеров в сборной: «Отдавать Пакете 10-й номер – неуважение». Еще Ривалдо часто говорит, что в нынешних реалиях забивал бы на уровне Месси и взял бы парочку «Золотых мячей». Все это повадки обрюзгшего ветерана, который зачем-то дискредитирует образ уважаемого человека и классного футболиста.

Параллельно с этим Ривалдо будто принялся очищать медиаобраз. Сыграл с болельщиками «Барсы» в гриме старика и мило обнялся и сфоткался со всеми желающими, снялся в кино , ожил в благотворительном матче в Грузии (вероятно, его пригласил экс-партнер по «Милану» Каха Каладзе), стал сотрудником «Барселоны» и послом клуба.

Вовремя остановиться – искусство. У Ривалдо с этим не получилось, и теперь о человеке, который выиграл больше Роналдиньо, не вспоминают ностальгическими слезами. Легендарный полузащитник смазал финал карьеры. Он заканчивал ее несколько раз и погнался за деньгами, пожертвовав репутацией, из-за чего сейчас вынужден работать над очищением кармы. Едва ли это возможно на 100%, но очень хочется, чтобы у классного футболиста все-таки получилось.

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