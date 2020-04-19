Eurosport
Тест: на каком турнире прославилась болельщица
Ты точно их знаешь, но вспомнишь ли, в каком году увидел впервые?
У каждого крупного футбольного турнира появляется секс-символ – камера обязательно выхватывает самую красивую болельщицу на трибунах, а потом по интернету разлетаются ее фотки.
Фанаты и журналисты разыскивают имена девушек, узнают информацию о них, а в особых случаях становятся персональными поклонниками и создают фан-группы в соцсетях. А вспомнишь ли ты, на каких турнирах появились эти дамы?
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