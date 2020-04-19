Тест: на каком турнире прославилась болельщица

Квизы

У каждого крупного футбольного турнира появляется секс-символ – камера обязательно выхватывает самую красивую болельщицу на трибунах, а потом по интернету разлетаются ее фотки.

Фанаты и журналисты разыскивают имена девушек, узнают информацию о них, а в особых случаях становятся персональными поклонниками и создают фан-группы в соцсетях. А вспомнишь ли ты, на каких турнирах появились эти дамы?

Другие увлекательные тесты от Eurosport.ru:

Тест: вспомни всех победителей чемпионатов Европы

Тест: вспомни всех победителей и финалистов чемпионатов мира

Тест: знаешь ли ты факты о «Золотом мяче»

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке