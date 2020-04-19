Eurosport.ru продолжает отвечать на самые популярные запросы гугла, связанные с футболистами. Сегодня разберемся в том, почему игроки прикрывают рты.

Каждый раз, когда камера выхватывает крупных план переговаривающихся футболистов или тренеров, можно заметить, что они прикрывают рты руками, локтями, перчатками и другими доступными способами. Тех, кто этого не делает, чаще всего ждет неминуемая расплата, даже если они этого не ожидают. После мартовского Класико тренеру «Барселоны» Кике Сетьену пришлось извиняться перед своим же клубом – игроками, правлением и болельщиками. И дело было не в поражении «Реалу» – проблему создал ассистент тренера Эдер Сарабия и его длинный язык.

Он не был особо известным персонажем, пока одно из испанских телешоу не посвятило сюжет его поведению в тренерской зоне по ходу матча с «Мадридом». Канал воспользовался услугами специалиста чтения по губам и собрал целую нарезку оскорбительных комментариев Сарабии в адрес игроков «Барселоны». Помощник тренера критиковал Гризманна за упущенный момент из выгодной позиции и неоднократно использовал нецензурную лексику по отношению к игре команды в целом. Кадры не очень обрадовали футболистов, так что Сетьену пришлось обсудить с помощником его поведение у бровки.

«Немного смущает, что это стало новостью и вызвало такую реакцию. Со стороны бродкастера не слишком красиво использовать камеру, чтобы следить за человеком на протяжении всего матча. Подобное должно быть искоренено. У тебя не должно быть необходимости все время прикрывать рот», – Сетьен извинился, но переложил часть ответственности на телевизионщиков. Кейс позволяет вывести два тезиса – в Испании буквально помешаны на футболе, и ни один человек в чаше стадиона не может быть до конца уверен в том, что его слова не будут преданы широкой огласке.

В большинстве других стран нет подобной практики, но журналисты – лишь вершина айсберга. Их интересуют горячие подробности, которыми легко завлечь читателей и подогреть градус противостояния фанатов. Другое дело – чисто футбольное закулисье, в котором для победы годятся любые средства. В январе 2019 года Марсело Бьельса из «Лидса» спалился на том, что посылал людей шпионить за тренировками соперников по Чемпионшипу. Слежка за тренировочным процессом – продвинутый уровень, на который решатся далеко не все. Более чопорный вариант – нанять специалиста чтения по губам и посадить его на трибуну, вручив бинокль. Спец без проблем ретранслирует тренерскому штабу все, что ему удастся выудить из переговоров оппонентов.

Тренеры команд часто снабжают игроков подсказками по ходу встречи, и полностью избежать риска утечки информации можно лишь одним способом – вот наглядное пособие от футболиста «Трабзонспора» Баду Ндиайе.

Большинство все же заботятся о том, что поступает в их желудок, и предпочитают просто передать инструкции через партнеров – убедившись, что их не подслушают. Помимо назойливых камер и игроков соперника на поле есть и другая опасность. Микрофоны у кромки имеют большую дальность и могут выхватить переговоры партнеров, обсуждающих розыгрыш стандарта – время от времени подобные реплики прорываются в эфир.

Ну и последняя причина, не связанная с желанием что-то засекретить. На больших футбольных стадионах собираются несколько десятков тысяч зрителей, вместе они производят шум, переваливающий за сотню децибел. В таком гуле партнера можно банально не расслышать, и некоторые игроки с помощью ладони пытаются эффективнее донести сообщение адресату. «Игрок однажды сказал мне одну из основных причин, по которой он это делает – это усиливает голос, чтобы партнер мог вас понять. Я никогда не слышал, чтобы кого-то пытались читать по губам», – рассказал PR-консультант, работавший со многими клубами АПЛ.

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