Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер составил символическую сборную Европы всех времен.

Место в воротах занял бы Лев Яшин (СССР), линия обороны – Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия) и Жерар Пике (Испания), полузащита – Йохан Кройф (Нидерланды), Бобби Мур (Англия), Зинедин Зидан (Франция) и Ференц Пушкаш (Венгрия).

В нападании сыграли бы Криштиану Роналду (Португалия), Уве Зеелер (Германия) и Марко ван Бастен (Нидерланды), а тренировал бы команду мечты Висенте дель Боске (Испания). Выбор экс-чиновника цитируют «Известия».

Действующие игроки в составе Блаттера – Роналду и Пике.

В 2015 году Блаттер был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет за коррупцию.

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