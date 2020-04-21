Тест: кто был дублером Буффона, Кана и других легендарных вратарей

Тест: кто был дублером Буффона, Кана и других великих вратарей

час назад | Обновлено 40 минут назад

Угадываем голкиперов, которые сидели на лавке под легендами.

За каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина – так гласит английская пословица. А за каждым великим вратарем – Джанлуиджи Буффоном, Икером Касильясом, Эдвином ван дер Саром – стоят сменщики-дублеры, которые получают шанс в редких кубковых матчах.

Помнишь, кто подменял голкиперов-суперзвезд? Точно? Давай проверим, только внимательно читай вопросы.

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