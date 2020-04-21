Сборная древнегреческих философов забила в свои ворота, но она хотя бы догадалась потрогать мяч.

«Монти Пайтон» – британская комик-труппа, известная на весь мир как одни из самых утонченных и остроумных юмористов в истории. Гротескный, абсурдный юмор британских комиков вдохновляет людей по всему миру до сих пор; так, в недавнем интервью Юрию Дудю новая звезда российской комедии Антон Лапенко признался, что черпает вдохновение в том числе из «Монти Пайтон».

В репертуаре комик-труппы есть и футбольный матч – сражение немецких и древнегреческих философов. В состав сборной Греции вошли следующие парни: Платон, Эпиктет, Аристотель, Софокл, Эмпедокл Акрагантский, Плотин, Эпикур, Гераклит, Демокрит, Сократ (капитан) и Архимед.

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Сократ учит учеников Фото: Getty Images

Немцы выступили в следующем сочетании: Готфрид Лейбниц, Иммануил Кант, Георг Гегель (капитан), Артур Шопенгауэр, Фридрих Шеллинг, Франц Беккенбауэр (да-да, тот самый!), Карл Ясперс, Фридрих Шлегель, Людвиг Витгенштейн, Фридрих Ницше и Мартин Хайдеггер. Главный тренер команды – Мартин Лютер.

После стартового свистка, который дал Конфуций, философы начали ходить по полю кругами и размышлять; единственный профессиональный футболист, настоящее усиление сборной Германии – Франц Беккенбауэр – смущен происходящими событиями.

Игра, несмотря на то, что никто пока не коснулся мяча, завораживает: вот, например, Ницше получил от Конфуция желтую карточку за то, что обвинил его в отсутствии свободы воли. На 89-й минуте Архимед с криком «Эврика!» догадывается воспользоваться мячом – и греки забивают единственный гол, правда, в свои ворота. Победу все равно присуждают сборной Греции...

Немцы активно оспаривают успех античных коллег: Гегель утверждает, что «реальность – только априори отражение ненатуральной этики», Кант выступает с категорическим императивом о том, что онтологически весь матч существует лишь в воображении. А вышедший на замену Карл Маркс с присущим ему материализмом заявляет, что греки забили из положения вне игры (и это, к слову, чистая правда!).

Боковыми арбитрами в матче выступили Фома Аквинский и Августин Блаженный.

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