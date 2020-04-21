Тюрам назвал игрока сборной Франции, который был техничнее Зидана

Лилиан Тюрам
Фото: Getty Images
Нет, речь не про Тьерри Анри.
Бывший защитник сборной Франции Лилиан Тюрам согласился с экс-партнером по команде Кристофом Дюгарри. В 2017 году Дюгарри заявил, что в плане техники был на одном уровне с Зинедином Зиданом.
«Тогда это было довольно противоречиво, потому что Дюга сказал что-то... Но могу заверить вас, что, когда Дюгарри был молод, он был очень хорош. Люди посчитали его идиотом, когда он сказал, что был на том же уровне в плане техники, что и Зидан. Но это действительно было так.
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Честно, он был очень силен и хорош. Можно даже сказать, что Дюгарри был лучше Зидана в техническом плане, когда они были молодыми», – приводит слова Тюрама испанское издание AS.
- Тюрам, Дюгарри и Зидан – чемпионы мира 1998 года.
- Тюрам забил два мяча в полуфинале против сборной Хорватии (2:1), Зидан оформил дубль в финале против сборной Бразилии (3:0).
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