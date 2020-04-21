Футбол

Тюрам назвал игрока сборной Франции, который был техничнее Зидана

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Лилиан ТюрамЛилиан Тюрам

Лилиан Тюрам

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 33 минут

Нет, речь не про Тьерри Анри.

Бывший защитник сборной Франции Лилиан Тюрам согласился с экс-партнером по команде Кристофом Дюгарри. В 2017 году Дюгарри заявил, что в плане техники был на одном уровне с Зинедином Зиданом.

«Тогда это было довольно противоречиво, потому что Дюга сказал что-то... Но могу заверить вас, что, когда Дюгарри был молод, он был очень хорош. Люди посчитали его идиотом, когда он сказал, что был на том же уровне в плане техники, что и Зидан. Но это действительно было так.

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Честно, он был очень силен и хорош. Можно даже сказать, что Дюгарри был лучше Зидана в техническом плане, когда они были молодыми», – приводит слова Тюрама испанское издание AS.

  • Тюрам, Дюгарри и Зидан – чемпионы мира 1998 года.
  • Тюрам забил два мяча в полуфинале против сборной Хорватии (2:1), Зидан оформил дубль в финале против сборной Бразилии (3:0).

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