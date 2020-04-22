Тест: угадай футболиста по лишнему весу

Роналдо ты точно отгадаешь. А что с остальными?

На самоизоляции можно не только отлично отдохнуть, но и нагнать лишнего жирка благодаря доставкам вредной, но такой вкусной еды. Футболистам это свойственно в меньшей мере, однако некоторые из них все же подвержены вредной привычке переедания/поедания не того, что следует.

Ниже – тест Eurosport.ru, где мы загадали известных толстяков в мире футбола. Нужно по одному пухленькому животику установить, кому он принадлежит. Вперед, попробуй набрать максимум!

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