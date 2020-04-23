Футбол

The Sun: топ-чемпионаты Европы завершатся до 31 июля, еврокубки доиграют в августе

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ФутболФутбол

Футбол

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 2 минут

С возобновлением сезона появилась ясность.

Ведущие футбольные лиги Европы договорились доиграть матчи до 31 июля.

Представители УЕФА, топ-лиг Европы и крупнейших клубов провели переговоры, на которых согласились приложить все усилия, чтобы локальные турниры были завершены к началу августа. Последний летний месяц будет полностью посвящен решающим матчами еврокубков, сообщает The Sun.

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  • Лига чемпионов и Лига Европы приостановлены на стадии 1/8 финала.
  • Скорее всего, матчи пройдут без зрителей.

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