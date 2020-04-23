С возобновлением сезона появилась ясность.

Ведущие футбольные лиги Европы договорились доиграть матчи до 31 июля.

Представители УЕФА, топ-лиг Европы и крупнейших клубов провели переговоры, на которых согласились приложить все усилия, чтобы локальные турниры были завершены к началу августа. Последний летний месяц будет полностью посвящен решающим матчами еврокубков, сообщает The Sun.

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Лига чемпионов и Лига Европы приостановлены на стадии 1/8 финала.

Скорее всего, матчи пройдут без зрителей.

УЕФА обозначил дату, после которой еврокубки будут отменены

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