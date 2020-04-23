История фото: нацистское приветствие сборной Англии

За год до начала мировой катастрофы британские футболисты исполнили ее самый узнаваемый жест.

14 мая 1938 года сборная Англии сыграла с Германией перед 110 тысячами зрителей на Олимпийском стадионе в Берлине. Это была первая игра их европейского турне и началась она с мощного политического заявления. Важнейшие государственные деятели страны-хозяйки присутствовали на матче – Герман Геринг, Рудольф Гесс и Йозеф Геббельс. Перед стартовым свистком зазвучал государственный гимн Германии, и игроки Англии вскинули руки в нацистском приветствии. Зная, что произойдет в ближайшие несколько лет – картина производит шокирующий эффект.

Перед матчем английским футболистам поступил приказ из Министерства иностранных дел – отдать зрителям салют вместе с игроками соперника. Первой реакцией был отказ, некоторые историки заявляют, что недалеко было и до бунта – тогда в дело пришлось вмешаться послу Великобритании в Германии сэру Невиллу Хендерсону. При участии руководителя Футбольной ассоциации Англии Стэнли Руса, будущего президента ФИФА, посол все же убедил команду исполнить противоречивый жест во имя англо-германских отношений.

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Позже игроки вспоминали, что целенаправленно смотрели только на «Юнион Джек», чтобы отвлечься от того, что им пришлось сделать. «Все игроки сборной Англии были в ярости и совершенно не собирались делать это, включая меня самого. Эдди Хэпгуд, обычно уважаемый и преданный капитан, ткнул пальцем в чиновника и посоветовал ему засунуть нацистский салют куда подальше», – вспоминал Стэнли Мэтьюз, один из авторов голов.

Англия без проблем разделала соперников со счетом 6:3. Немцы проиграли матч, но Гитлер одержал крупную пропагандистскую победу. Из страны-изгоя нацистская Германия превращалась в признанное государство – страну, которую уважали другие европейские державы. Через год началась Вторая мировая война.

И все же, важно рассматривать контекст. Игроки действовали по указанию официального лица, они одномоментно не стали сторонниками нацизма – идеологии, о которой спортсмены вряд ли знали много. В то время, как и сейчас, футболисты не слишком хорошо разбирались в международной политике. Кроме того, в наши дни нацистское приветствие имеет гораздо больший отрицательный вес, чем в 1938 году. В то время этот жест связывали с агрессивной внешней политикой Германии, а не с ужасами нацизма и смертью 10 миллионов человек.

В Британии жест табуирован в меньшей степени и сейчас, во многом из-за сравнительно невысокой осведомленности. Год назад в АПЛ случился скандал – в сеть попало фото, на котором голкипер «Кристал Пэлас» и сборной Уэльса Уэйн Хеннесси исполняет характерный жест, приложив ладонь левой руки ребром к лицу.

Абсолютно все посчитали, что кипер исполнил нацистский салют, но после долгих разбирательств выяснилось, что вратарь вообще ничего не знал о Германии в период Третьего рейха, нацистской идеологии и значении приветствия. Он объяснил странное положение рук желанием привлечь внимание фотографа – якобы он махал ему правой рукой, а левую приложил ко рту, чтобы до него докричаться.

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