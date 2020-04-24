Редакция FourFourTwo на карантине увлеклась составлением рейтингов.

Известный английский журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших футболистов мира за последние 25 лет.

Список возглавил капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду – второй. Топ-3 замкнул экс-игрок «Реала», «Ювентуса» и сборной Франции Зинедин Зидан, сейчас работающий в «Мадриде» главным тренером.

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Также в десятку попали Роналдо, Роналдиньо (оба – Бразилия), Тьерри Анри (Франция), Хави, Андрес Иньеста (оба – Испания), Паоло Мальдини и Роберто Баджо (оба – Италия). Полный рейтинг – здесь.

Месси завоевал шесть «Золотых мячей» (это абсолютный рекорд), Роналду – пять.

Клубы Лео и Криша возглавляли турнирные таблицы чемпионатов Испании и Италии на момент вынужденного перерыва из-за коронавируса.

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