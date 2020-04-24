Бельгийский футболист пошел в суд и выиграл у УЕФА.

25 лет назад, в 1995-м, УЕФА ввел в регламент важное правило, получившее название «правило Босмана» – по имени футболиста, которому оно обязано своим рождением. Правило касается игроков-свободных агентов и дает им право после окончания контракта перейти в другой клуб без денежной компенсации.

В 1988 году бельгийский полузащитник Жан-Марк Босман перешел из «Стандарда» в «Льеж», подписав контракт на два года. Срок соглашения завершился, и Босман изъявил желание уйти в интересующийся им французский «Дюнкерк», но столкнулся с противостоянием от «Льежа». Согласно действовавшим в то время правилам, игрок не мог сменить место работы бесплатно даже по истечении контракта. Сперва «Льеж» предложил Босману понижение зарплаты до абсолютно минимальной в чемпионате, а после отказа выставил его на трансфер и запросил за переход около миллиона долларов.

Чемпионат Англии Будущих владельцев «Ньюкасла» обвиняют в похищениях и убийствах. Они ворвались в АПЛ из-за политики ЧЕРЕЗ 36 МИНУТ

Покупатель, разумеется, не нашелся. От 26-летнего футболиста ушла жена вместе с дочерью, с работой он потерял жилье и переселился в гараж. Но не отчаялся окончательно, а подал в суд на «Льеж», Федерацию футбола Бельгии и УЕФА. Он требовал возмещение материального и морального ущерба за отлучение от профессионального футбола. По прошествии пяти лет суд удовлетворил иск Босмана: прежнее футбольное законодательство было признано ограничивающим права и свободы человека.

Жан-Марк Босман Фото: Imago

Так появилось действующее правило – после окончания контракта футболист становится свободным агентом и имеет право бесплатно уйти в другой клуб.

«Дело Босмана изменило лицо футбола, клубы вынуждены руководствоваться другой тактикой. Почему сейчас контракты игроков переподписывают за два года до окончания? Дело в том, что клубы вынуждены следить за условиями договора, в частности, за исполнением пункта о компенсации. Если хочешь удержать игрока, то ты должен предлагать новые условия. Даже если у футболиста пятилетний контракт, есть правило защищенного периода – он имеет право за два года до окончания расторгнуть его, есть оговорка о возможности вступления в переговоры и подписывать контракты за полгода до истечения срока.

Клубы вынуждены предлагать все большие и большие средства футболистам, вынуждены конкурировать друг с другом, устанавливать огромные отступные. Это все привело к росту стоимости игроков, что в корне изменило трансферную систему», – объяснил ТАСС спортивный юрист Михаил Прокопец.

Жан-Марк Босман Фото: Imago

После введения нового закона Босман поиграл за «Олимпик» из Сен-Кантена, «Сен-Дени», бельгийский «Олимпик» из Шарлеруа и «Визе». А параллельно увлекся судебными разбирательствами и подал иск о незаконности лимита на иностранцев, но это другая история, в которой позже оказался замешан Игорь Симутенков.

Летом 2020-го свободными агентами могут стать Артем Дзюба, Марио Гётце, Оливье Жиру и другие классные парни.

Другие материалы рубрики:

Почему футболисты плюются? Вы удивитесь, но это не необходимость, а скорее плохая привычка

Почему футболисты выходят на поле с детьми? Традиция зародилась в Англии из-за драк на стадионах

Почему футболисты бреют ноги? Роналду бреет вообще все – говорит, это помогает при беге

Дискомфорт и огромные мышцы. Почему футболисты рвут гетры

Закон спроса и предложения. Почему футболисты так много зарабатывают

Солнце и ветер. Почему футболисты меняются воротами?

Зачем игроки обматывают запястья и ноги? Бензема носит повязку уже год, Варди сделал ее частью стиля

Подписывайся на нас ВКонтакте

Чемпионат России Селюк: «Смерть Самохвалова – на совести Кикнадзе» 4 МИНУТ НАЗАД