Зизу зашел не в самое удачное время.

Бывший игрок сборной Бразилии Сисиньо рассказал, как француз Зинедин Зидан пришел в раздевалку бразильцев после четвертьфинала ЧМ-2006, который выиграла Франция.

«После матча Зидан пришел к нам в раздевалку, чтобы поменяться футболками с Роналдо, но атмосфера была ужасной, некоторые парни плакали. И Роналдо сказал: «Зизу, сделай одолжение – уйди отсюда. Все плачут и злятся. Поздравляю, вы нас выбили, но, пожалуйста, уйди». Он взял футболку и тихо ушел», – цитирует 39-летнего Сисиньо ESPN.

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Франция выиграла со счетом 1:0 благодаря голу Тьерри Анри.

Французы дошли до финала и уступили Италии в серии пенальти.

Люка Зидан отказался выступать за сборную Франции и выбрал Алжир

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