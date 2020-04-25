Зинедин Зидан и Роналдо на ЧМ-2006
Фото: Getty Images
Зизу зашел не в самое удачное время.
Бывший игрок сборной Бразилии Сисиньо рассказал, как француз Зинедин Зидан пришел в раздевалку бразильцев после четвертьфинала ЧМ-2006, который выиграла Франция.
«После матча Зидан пришел к нам в раздевалку, чтобы поменяться футболками с Роналдо, но атмосфера была ужасной, некоторые парни плакали. И Роналдо сказал: «Зизу, сделай одолжение – уйди отсюда. Все плачут и злятся. Поздравляю, вы нас выбили, но, пожалуйста, уйди». Он взял футболку и тихо ушел», – цитирует 39-летнего Сисиньо ESPN.
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