Футбол

Экс-игрок сборной Бразилии Сисиньо рассказал, как Роналдо выгнал Зидана из раздевалки

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться
Зинедин Зидан и Роналдо на ЧМ-2006Зинедин Зидан и Роналдо на ЧМ-2006

Зинедин Зидан и Роналдо на ЧМ-2006

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 27 минут

Зизу зашел не в самое удачное время.

Бывший игрок сборной Бразилии Сисиньо рассказал, как француз Зинедин Зидан пришел в раздевалку бразильцев после четвертьфинала ЧМ-2006, который выиграла Франция.

«После матча Зидан пришел к нам в раздевалку, чтобы поменяться футболками с Роналдо, но атмосфера была ужасной, некоторые парни плакали. И Роналдо сказал: «Зизу, сделай одолжение – уйди отсюда. Все плачут и злятся. Поздравляю, вы нас выбили, но, пожалуйста, уйди». Он взял футболку и тихо ушел», – цитирует 39-летнего Сисиньо ESPN.

Галлас: «В матчах против Дрогба я накладывал в штаны. Он был устрашающим»Галлас: «В матчах против Дрогба я накладывал в штаны. Он был устрашающим»
Чемпионат Англии

Галлас: «В матчах против Дрогба я накладывал в штаны. Он был устрашающим»

17 ЧАСОВ НАЗАД
  • Франция выиграла со счетом 1:0 благодаря голу Тьерри Анри.
  • Французы дошли до финала и уступили Италии в серии пенальти.

Люка Зидан отказался выступать за сборную Франции и выбрал Алжир

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Терри: «Моуринью даже не произносил название «Ливерпуль» – называл их «эти»Терри: «Моуринью даже не произносил название «Ливерпуль» – называл их «эти»
Чемпионат Англии

Терри: «Моуринью даже не произносил название «Ливерпуль» – называл их «эти»

20 ЧАСОВ НАЗАД
Люка Зидан отказался выступать за сборную Франции и выбрал АлжирЛюка Зидан отказался выступать за сборную Франции и выбрал Алжир
Чемпионат Испании. 2-й дивизион

Люка Зидан отказался выступать за сборную Франции и выбрал Алжир

17 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
ФутболЗинедин ЗиданРоналдоСисиньо
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалDaily Mail: «Реал» не купит Холанна из-за высоких финансовых требований Райолы
Следующий материалВ 2018-м Тактаров рекламировал пиво «Охота». Шлеменко назвал его предателем и растоптал банку