Сергей Лавров
Фото: Getty Images
По неясным причинам сделку пришлось свернуть.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как европейский гранд обратился к российскому фонду за помощью в борьбе с коронавирусом.
«Один случай – я не поверил в то, что это могло случиться, но я видел сам оригиналы документов, о которых идет речь. Один великий футбольный клуб Европы, один из грандов европейского и мирового футбола обратился к своим знакомым в РФ, к одному фонду, попросив рассмотреть возможность выделения каких-то элементарных вещей. По-моему, даже за деньги.
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И когда этот футбольный клуб получил позитивный ответ из нашего фонда из Москвы, он неожиданно прислал еще одно письмо в эту неправительственную структуру, где прямо сказал: «Я извиняюсь, но по непонятного рода причинам такая сделка не получается, нам не разрешили это сделать», – рассказал Лавров в эфире «Первого канала».
- Лавров занимает свой пост с 2004 года.
- В мире зафиксировано более 2,8 млн случаев заражения коронавирусом.
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