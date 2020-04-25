По неясным причинам сделку пришлось свернуть.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как европейский гранд обратился к российскому фонду за помощью в борьбе с коронавирусом.

«Один случай – я не поверил в то, что это могло случиться, но я видел сам оригиналы документов, о которых идет речь. Один великий футбольный клуб Европы, один из грандов европейского и мирового футбола обратился к своим знакомым в РФ, к одному фонду, попросив рассмотреть возможность выделения каких-то элементарных вещей. По-моему, даже за деньги.

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И когда этот футбольный клуб получил позитивный ответ из нашего фонда из Москвы, он неожиданно прислал еще одно письмо в эту неправительственную структуру, где прямо сказал: «Я извиняюсь, но по непонятного рода причинам такая сделка не получается, нам не разрешили это сделать», – рассказал Лавров в эфире «Первого канала».

Лавров занимает свой пост с 2004 года.

В мире зафиксировано более 2,8 млн случаев заражения коронавирусом.

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