Страшно представить, сколько финалов проиграли эти 10 человек.

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано возглавил рейтинг главных неудачников в истории мирового футбола, составленный изданием Marca.

Маскерано проиграл 11 финалов: шесть с клубом и пять – со сборной. Второе место занял бывший защитник «МЮ» и сборной Франции Патрис Эвра, уступивший четыре финала Лиги чемпионов – больше, чем любой футболист. Третий – экс-полузащитник «Реала», «Баварии», «Челси» и сборной Нидерландов Арьен Роббен: на его счету шесть поражений в финалах, включая ЛЧ и ЧМ.

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Также в топ-10 вошли:

4. Михаэль Баллак (6 проигранных финалов);

5. тренер Эктор Купер (6 проигранных финалов);

6. Алессандро дель Пьеро (3 проигранных финала ЛЧ и финал Евро-2000);

7. Лотар Маттеус (2 проигранных финала ЛЧ и 2 – ЧМ);

8. Гонсало Игуаин (2 проигранных финала ЛЧ и 2 – Кубка Америки);

9. Джанлуиджи Буффон (3 проигранных финала ЛЧ);

10. Антони де Авила (2 проигранных финала Кубка Либертадорес).

Ссылка на антирейтинг, составленный Marca – здесь

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