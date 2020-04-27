Хавьера Маскерано («Барселона»)
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Страшно представить, сколько финалов проиграли эти 10 человек.
Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано возглавил рейтинг главных неудачников в истории мирового футбола, составленный изданием Marca.
Маскерано проиграл 11 финалов: шесть с клубом и пять – со сборной. Второе место занял бывший защитник «МЮ» и сборной Франции Патрис Эвра, уступивший четыре финала Лиги чемпионов – больше, чем любой футболист. Третий – экс-полузащитник «Реала», «Баварии», «Челси» и сборной Нидерландов Арьен Роббен: на его счету шесть поражений в финалах, включая ЛЧ и ЧМ.
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Также в топ-10 вошли:
4. Михаэль Баллак (6 проигранных финалов);
5. тренер Эктор Купер (6 проигранных финалов);
6. Алессандро дель Пьеро (3 проигранных финала ЛЧ и финал Евро-2000);
7. Лотар Маттеус (2 проигранных финала ЛЧ и 2 – ЧМ);
8. Гонсало Игуаин (2 проигранных финала ЛЧ и 2 – Кубка Америки);
9. Джанлуиджи Буффон (3 проигранных финала ЛЧ);
10. Антони де Авила (2 проигранных финала Кубка Либертадорес).
- Ссылка на антирейтинг, составленный Marca – здесь.
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