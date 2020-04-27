Ронни сотрудничает со следствием и надеется на скорый выход на свободу.

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо дал первое интервью после ареста в Парагвае за въезд в страну по поддельным документам.

«Мы были очень удивлены, когда узнали, что документы фальшивые. Мы сразу дали понять, что готовы сотрудничать со следствием для выяснения всех обстоятельств. С того момента мы содействуем и даем объяснения по всем вопросам. Известие об аресте стало тяжелым ударом – никогда не думал, что попаду в такую ситуацию.

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С первого дня чувствовались любовь и уважение парагвайского народа, и я за это благодарен. Я верующий, молюсь, чтобы все было хорошо. Надеюсь, это скоро закончится. После освобождения первым делом поцелую маму, которая находится у себя дома после объявления пандемии. Потом переварю последствия и буду двигаться дальше – с верой и новыми силами», – сказал 40-летний Роналдиньо телеканалу ABC Color.

8 апреля экс-футболиста перевели под домашний арест – он отбывает его в гостинице.

Роналдиньо – чемпион мира 2002 года, обладатель «Золотого мяча»-2005.

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