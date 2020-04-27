Есть архивное видео с расстроенным Зизу.

Все помнят красную карточку Зинедина Зидана в финале чемпионата мира-2006: Зизу не понравились слова Марко Матерацци, и он изо всех сил ударил обидчика головой в грудь. Этот эпизод наверняка видели даже те, кто не интересуется футболом – настолько шумным получился уход Зидана из большого спорта.

Однако лишь болельщики со стажем помнят, что восемью годами ранее лидер французской сборной уже пережил схожую трагедию. В матче второго тура группового этапа домашнего чемпионата мира-1998 против Саудовской Аравии Зизу заработал удаление, наступив на Амина Фуада.

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Зидан наступает на игрока Саудовской Аравии Фото: Other Agency

Будущий коуч «Реала» вышел из себя в рядовом эпизоде: Фуад пошел против него в жесткий подкат, но это явно не стоило того, чтобы ударить саудита шипованной бутсой. По итогу ЧМ-1998 Франция станет его победителем, но тогда об этом никто не знал. Прямая красная означала, что Зидан пропустит не только третий тур группового этапа, но и первый матч 1/8 финала – в общем, в Париже все схватились за головы, сожалея о потере лучшего игрока.

Сам Зинедин тоже остался разочарован: в раздевалке он грустил, кидался футболками об пол и едва не плакал. Посмотрите это архивное видео:

В третьем туре Франция без Зизу с минимальным счетом переиграла Данию (2:1), а в 1/8 финала со скрипом прошла Парагвай – 1:0. Единственный мяч в ворота парагвайцев забил Лоран Блан на 114-й минуте матча. Позже Зидан вернулся и реализовал один из пенальти в послематчевой серии против итальянцев. А в знаменитом финале-1998 Зизу еще в первом тайме дважды забил головой; в итоге Франция разгромила Бразилию (3:0) и впервые стала чемпионом мира.

Когда на следующий день после триумфа мы отправились на Елисейские Поля в район площади Согласия и увидели там людское море, не поверили глазам. «Вот это да! Похоже, мы действительно добились чего-то очень значимого», – говорили ребята. Там царило нечто невообразимое. Мне полагался отпуск, и я отправился на Корсику. Когда же вернулся спустя 15 дней, празднования в стране продолжались. С пляжа меня буквально эвакуировали. Выходил погреться на песок, а люди буквально теряли головы. Представьте, как реагировали на Зидана. Ему реально пришлось прятаться, – вспоминал годами позже защитник сборной Франции Франк Лебёф.

Теперь вы знаете, что на пути Зидана к главному трофею в карьере было много сложностей – но он их преодолел.

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