Тест: назови все клубы АПЛ

Очень простой тест. Или нет?

На самом деле – все очень просто. Тебе нужно напрячь память и вспомнить 20 команд, которые рубились в АПЛ-2019/20. Никакого подвоха, лишь одно усложнение – на все у тебя есть четыре минуты. Удачи.

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