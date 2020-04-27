Тест: назови все клубы АПЛ

Тест
Фото: Eurosport
Очень простой тест. Или нет?
На самом деле – все очень просто. Тебе нужно напрячь память и вспомнить 20 команд, которые рубились в АПЛ-2019/20. Никакого подвоха, лишь одно усложнение – на все у тебя есть четыре минуты. Удачи.
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