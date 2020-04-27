Футбол

Тест: назови все клубы АПЛ

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться
ТестТест

Тест

Фото: Eurosport

Артем Буторин
Автор:Артем Буторин
через час
@ArtemButorin

Очень простой тест. Или нет?

На самом деле – все очень просто. Тебе нужно напрячь память и вспомнить 20 команд, которые рубились в АПЛ-2019/20. Никакого подвоха, лишь одно усложнение – на все у тебя есть четыре минуты. Удачи.

«Крыльев Советов» оштрафовали вратаря за критику власти и нарвались на хейт фанатов«Крыльев Советов» оштрафовали вратаря за критику власти и нарвались на хейт фанатов
Чемпионат России

«Крыльев Советов» оштрафовали вратаря за критику власти и нарвались на хейт фанатов

ЧЕРЕЗ 30 МИНУТ

Другие тесты, которые срочно надо пройти:

Тест: назови тренеров всех клубов АПЛ

Тест: назови все клубы Ла Лиги

Тест: назови все клубы Бундеслиги

Подписывайся на нас ВКонтакте

«Будет горячей, когда повзрослеет». Игрок «Селтика» влип в скандал из-за слов о 8-летней девочке«Будет горячей, когда повзрослеет». Игрок «Селтика» влип в скандал из-за слов о 8-летней девочке
Чемпионат Шотландии

«Будет горячей, когда повзрослеет». Игрок «Селтика» влип в скандал из-за слов о 8-летней девочке

10 МИНУТ НАЗАД
Стычка с Матерацци – не первая красная Зидана на ЧМ. В 1998-м он едва не подвел ФранциюСтычка с Матерацци – не первая красная Зидана на ЧМ. В 1998-м он едва не подвел Францию
Футбол

Стычка с Матерацци – не первая красная Зидана на ЧМ. В 1998-м он едва не подвел Францию

ЧАС НАЗАД
По теме
Футбол
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (5)

Предыдущий материал«Крыльев Советов» оштрафовали вратаря за критику власти и нарвались на хейт фанатов