Возможно, вы удивитесь, но Василий выбрал не Лионеля Месси.

Спортивный журналист Василий Уткин рассказал, кто, по его мнению, является лучшим футболистом в истории.

«Двадцать пять лучших футболистов за 25 лет от FourFourTwo меня вдохновляют. В первую очередь тем, что там нет Златана Ибрагимовича. Я тоже не считаю Златана великим. Сегодня будем говорить о тонкой грани между выдающимся и великим. Самые великие футболисты по моей версии. Говорить о великих в дотелевизионную эпоху очень сложно, поскольку в этом случае мы говорим скорее о легендах.

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Это все важно и круто, но мы не сможем сравнить тех, о ком мы только слышали, с теми, кто играет сейчас. Поэтому целую эпоху придется отстегнуть. Для меня самый великий игрок в истории мирового футбола – это Йохан Кройф. Еще и потому, что трудно не оценить то, что футболист сделал после карьеры. Он добился величия на всех уровнях – в клубе, в сборной, в качестве тренера, футбольного публициста, классика тактической науки и в качестве тренера, воспитывающего таланты.

Он абсолютно всеобъемлющ. Думаю, он футбольный святой – он создал настоящее вероучение и до сих пор его озаряет. Он не был чемпионом мира, но он величайший игрок в футбольной истории. Кройф – величайший, любимый – Платини, первый король – Пеле. А Месси – просто гений, посмотрим, что будет дальше», – заявил Уткин в рамках программы на своем ютьюб-канале.

Кройф в качестве игрока восемь раз становился чемпионом Нидерландов и трехкратным победителем Кубка европейских чемпионов в составе «Аякса», выигрывал чемпионат Испании в составе «Барселоны». Он стал первым футболистом, кто трижды взял «Золотой мяч».

В качестве тренера Йохан привел «Барсу» к первому в ее истории Кубку европейских чемпионов, и выиграл четыре Ла Лиги подряд (клубный рекорд «кулес»).

В 2010 году Кройф был награжден орденом ФИФА «За заслуги», наивысшей награды ФИФА, за весомый вклад в развитие футбола.

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