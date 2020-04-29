Кайо Силва, «Индепендьенте»
Фото: Other Agency
Ужасный сюжет.
Защитник клуба «Индепендьенте», выступающего в четвертом бразильском дивизионе, трагически погиб от удара током.
По данным The Sun, Кайо Силва умер, запуская воздушного змея в Сан-Паулу – тот ударился о линию электропередач, вследствие чего футболист получил смертельный разряд.
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- Кайо забил 6 мячей в 22 матчах текущего сезона.
- Защитник считался мастером штрафных ударов.
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