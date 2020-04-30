Футбол

Член исполкома УЕФА считает, что коронавирус повлияет на проведение ЧМ-2022 в Катаре

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Франция – Хорватия, финал ЧМ-2018

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
3 часов назад

Кажется, что до Катара еще очень долго, но это не так.

Ларс-Кристер Ульссон из исполнительного комитета УЕФА заявил, что пандемия коронавируса может затронуть проведение чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Думаю, пандемия будет влиять на футбол еще два-три года. Если ситуация будет развиваться еще более серьезно, чем сейчас, возникнет проблема с международным календарем. Некоторые чемпионаты переносят с одного года на другой, а затем в середине европейского сезона должен пройти чемпионат мира в Катаре – придется уплотнить график внутренних и международных турниров», – цитирует Ульссона Reuters.

Чемпионат Испании

Sport.es: «Барса» может отказаться от продолжения сезона, так как не уверена в безопасности игроков

27/04/2020 В 05:44
  • ЧМ-2022 запланировано провести с 21 ноября по 18 декабря.
  • Из-за коронавируса отложили и отменили почти все национальные и международные турниры, включая Евро-2020. В Европе играют только белорусы.

«Сколько людей должно умереть?» Невилл осудил идею возобновления АПЛ в июне

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Чемпионат Франции

L'Equipe: «ПСЖ» признают чемпионом Франции

ЧЕРЕЗ 40 МИНУТ
Чемпионат России. ФНЛ

«Матч ТВ»: ФНЛ завершат досрочно, «Химки» и «Ротор» выйдут в Премьер-лигу

7 МИНУТ НАЗАД
По теме
Футбол
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (4)

Предыдущий материалБрат Натхо причастен к массовому ДТП в Краснодаре с погоней от полиции
Следующий материалАлана Мамаева показала, как выглядела до пластической операции