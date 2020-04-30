Член исполкома УЕФА считает, что коронавирус повлияет на проведение ЧМ-2022 в Катаре

Кажется, что до Катара еще очень долго, но это не так.

Ларс-Кристер Ульссон из исполнительного комитета УЕФА заявил, что пандемия коронавируса может затронуть проведение чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Думаю, пандемия будет влиять на футбол еще два-три года. Если ситуация будет развиваться еще более серьезно, чем сейчас, возникнет проблема с международным календарем. Некоторые чемпионаты переносят с одного года на другой, а затем в середине европейского сезона должен пройти чемпионат мира в Катаре – придется уплотнить график внутренних и международных турниров», – цитирует Ульссона Reuters.

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ЧМ-2022 запланировано провести с 21 ноября по 18 декабря.

Из-за коронавируса отложили и отменили почти все национальные и международные турниры, включая Евро-2020. В Европе играют только белорусы.

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