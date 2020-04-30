Семья бывшего игрока «Реала» оценила город по достоинству.

Футбольный агент Марат Хинчагов рассказал, как привез Ройстона Дренте в «Аланию» и о первых шагах Алана Дзагоева в профессиональном футболе.

Про Дренте

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Предложить Ройстона Дренте в октябре 2012 года было моей личной инициативой. Мы скрывали его подписание до последнего, потому что у него был серьезный агент, который затруднял заключение сделки. Когда мы приехали к Ройстону в магазин, он вместе со своей семьей сказал: «Общайтесь с моим агентом». Мы ему в ответ: «Ройстон, смотри, твой агент просит миллион евро. Мы не можем дать таких денег. Давай мы попросим, чтобы тебе в качестве бонусов выплатили половину этой суммы, как подъемные.

В итоге мы подписываем Дренте в 6 утра. Я звоню в «Аланию» – они не верят, просят фото. Никто не верил, что мы привезем Дренте: все думали, что это моя больная фантазия. По зарплате Дренте в «Алании» был на четвертом-пятом месте, хотя он этого не знал. И в конце концов 500 тысяч, которые он должен был получить в качестве бонуса за подписание контракта, Ройстон не получил, потому что команды не стало. Мы же не получили вообще ничего. Для нас этот трансфер стоил минус 20 тыс долларов. То есть это было моральное удовлетворение, которое мы купили за свои деньги.

Самая комичная история? Встретили семейство Дренте во Владикавказе. Дяди, тети, папа, мама, прислуга. Подъезжаем к Сельхозинституту, а это практически самый центр. Проезжаем мимо центральной пешеходной улицы Проспект Мира. И в этот момент они задают нам вопрос, который стал нашим мемом: «А город скоро?» Семью еще смутило другое. В Осетии иногда во время свадеб для пафоса и историчности три всадника на конях сопровождают кортеж, который они и увидели. Возможно, у семьи Дренте поэтому сложилось впечатление, что это загородное селение. Но в итоге Дренте был влюблен во Владикавказ.

Про Дзагоева

Мы были агентами Дзагоева. Это был первый футболист, которого мы подписали. На него выходили все, начиная от «Локомотива». «Спартак», понятное дело, без шансов. «Спартак» знал о Дзагоеве: мы же не только в ЦСКА его предлагали. Там история похожа на историю Жиркова. Все клубы тогда отказались. «Спартак» тогда взял Горбатенко. На самом деле, по мнению всех специалистов, Горбатенко стоял выше Дзагоева по уровню в Тольятти. Тогда армейцы взяли и Рыжова, и Власова. В клубе на них были большие планы. Больше, чем на Алана. Дзагу взяли в ЦСКА, потому что настоял Валерий Георгиевич.

Занижали ли Алану возраст? Этот вопрос я услышал в первый раз после зимнего сбора ЦСКА. Это был первый сбор, в котором Алан принял участие. Тогда я встречал Габулова и Березуцких после игры сборной России, и кто-то из братьев спросил: «На сколько он закошен?» Они были под впечатлением от того, что Дзагоев вытворял на сборе в таком возрасте. По поводу Алана Дзагоева у меня такой информации не было и нет. Моя мысль такая: когда человек уже во взрослом футболе, возраст не играет никакой роли, если только из-за того, что футболист раньше может закончить карьеру. Возраст имеет значение только в детском футболе, когда тебе 15, а ты играешь против 12-летних, – рассказал Хинчагов Анару Ибрагимову.

33-летний Дренте играет на родине за «Козаккен Бойз» в полупрофессиональной лиге Нидерландов.

29-летний Дзагоев выступает за армейцев с 2008 года.

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