Ив Жан-Барт отрицает все обвинения.

Президента футбольной ассоциации Гаити Ива Жан-Барта обвиняют в сексуальных домогательствах.

Предполагается, что инциденты произошли в течение последних пяти лет. Английское издание The Guardian опубликовало свидетельства людей, близких к местному центру подготовки молодых футболистов – включая жертв и их семей.

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«Там работает женщина, которая оказывает давление на девушек и вынуждает их заниматься сексом с Даду (прозвище Жан-Барта – Eurosport.ru). Он видит привлекательную девушку и отправляет эту даму сказать ей, что ее вышвырнут из центра. Она начинает плакать, а затем леди говорит: «Единственный способ решить эту проблему – обратиться к Даду». У молодой девушки нет другого выбора, кроме как смириться с сексуальным насилием», – цитирует источник одну из пострадавших.

Согласно свидетельствам, президент склонил к сексу многих из уже выпустившихся из футбольного центра футболисток – одну из них он даже вынудил сделать аборт. «На нее оказывалось давление, чтобы заставить молчать. Одна из наших лучших молодых игроков потеряла девственность с Даду, когда ей было 17 лет в 2018 году – ей пришлось делать аборт. Эти девушки, которые живут в центре... Это настоящий позор – они хотят играть за страну, но если они скажут об этой ситуации, то будут изгнаны. Они заложники», – рассказала одна из бывших футболисток центра.

Жан-Барт отрицает обвинения: «Никогда не было никаких жалоб ни против федерации, ни против сотрудников нашей академии, ни против меня лично. Подобная практика сексуального насилия практически невозможна в нашем центре, учитывая его структуру, принципы образования и информационную прозрачность, которые мы внедрили. Обвинения – чья-то попытка дестабилизировать ассоциацию, фигуру президента и его семью».

Функционер занимает пост с 2000 года.

По свидетельствам людей, близких к ситуации, Жан-Барт запугивает жертв и заставляет их и их семей молчать.

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